2019-03-11T17:52:54+03:00
В мире

Одаренный слепой малыш виртуозно исполнил "Богемскую рапсодию" на пианино

Несмотря на проблемы со зрением, шестилетний Аветт Манесс не только отлично управляется с клавишами, но еще и прекрасно поет [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Аветт Манесс родился с недоразвитыми зрительными нервами, а потому полностью полагается на слух и прикосновенияАветт Манесс родился с недоразвитыми зрительными нервами, а потому полностью полагается на слух и прикосновенияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

С каждым годом в Сети становится все больше видеороликов, демонстрирующих невероятные таланты людей по всему миру. Однако сложнее всего устоять перед мастерством милых малышей, которые в столь юном возрасте уже превосходят своими умениями многих взрослых.

К таким дарованиям относится и шестилетний Аветт Манесс из американского города Сентервилл (Centerville) штата Огайо. Мальчик с самого рождения имеет серьезные проблемы со зрением и почти ничего не видит, а потому полностью полагается на слух и прикосновения. Возможно именно это и сделало малыша невероятно талантливым.

6-летний незрячий мальчик играет Queen.Queen - Bohemian Rhapsody Piano Cover

Видео, на которых Аветт виртуозно перебирает клавиши пианино, становятся вирусными и набирают множество просмотров. Все началось с того, мать мальчика Сара Мур поделилась со своими подписчиками кадрами, на которых ее сын исполняет одну из песен певицы Адель, а потом умоляет ее о встрече с ним. Потом в Сети стали появляться и другие ролики, где малыш не только играет, но еще и прекрасно поет. Так, например, особой популярностью пользуется кавер на "Богемскую рапсодию" группы Queen.

Из-за своей особенности мальчик иногда испытывает трудности при передвижении и использует трость для ходьбы, однако, когда он садится за пианино или держит на руках гитару, его уже ничто не сдерживает. Сейчас у юного артиста уже даже есть своя страница на youtube, где выставляются каверы на известные композиции. Причем в репертуаре Аветта числятся не только современные исполнители, но и признанные классики, такие, например, как Beatles, а также рождественские песни. Порой мальчика даже зовут выступать на крупных городских.

6-летний незрячий мальчик покорил интернет игрой на пианино.

Стоит отметить, что подобные юные дарования с различными особенностями есть по всему миру. Сайт kp.ru писал о том, что один из них - Роман Семеряк - является нашим соотечественником. Мальчик также имеет проблемы со зрением, но играет на аккордеоне наравне со своими сверстниками, а свои призовые деньги жертвует на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
США ввели санкции против российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка"
Депутат Госдумы предложил изымать авто у пьяных водителей
Дания собирается запретить иностранное финансирование мечетей
Трамп рассказал, почему назвал главу Apple Тимом Эпплом
Американские ученые усмотрели пользу от стресса
Путин отметил снижение объема вывода средств из РФ в офшоры
Латвия возвела 93-километровый забор на границе с Россией
В австралийском зоопарке родились исчезающие красные панды
Экс-глава банка «Открытие» заочно арестован по делу о растрате
Итальянский певец Аль Бано попал в "черный" список Минкульта Украины
Онкохирурги начнут применять новую методику для удаления рака легких
Родные погибших в авиакатастрофе россиян отправятся в Эфиопию 14 марта
«Не все для благих целей»: глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании НКО
Следователи подтвердили версию о самоубийстве вокалиста Prodigy
Первичный осмотр не выявил бомбу на борту самолета "Уральских авиалиний"
ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США
Россия обменялась с 12 странами списком террористов с замороженными активами