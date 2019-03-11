Одаренный слепой малыш виртуозно исполнил "Богемскую рапсодию" на пианино

С каждым годом в Сети становится все больше видеороликов, демонстрирующих невероятные таланты людей по всему миру. Однако сложнее всего устоять перед мастерством милых малышей, которые в столь юном возрасте уже превосходят своими умениями многих взрослых.

К таким дарованиям относится и шестилетний Аветт Манесс из американского города Сентервилл (Centerville) штата Огайо. Мальчик с самого рождения имеет серьезные проблемы со зрением и почти ничего не видит, а потому полностью полагается на слух и прикосновения. Возможно именно это и сделало малыша невероятно талантливым.

6-летний незрячий мальчик играет Queen.Queen - Bohemian Rhapsody Piano Cover

Видео, на которых Аветт виртуозно перебирает клавиши пианино, становятся вирусными и набирают множество просмотров. Все началось с того, мать мальчика Сара Мур поделилась со своими подписчиками кадрами, на которых ее сын исполняет одну из песен певицы Адель, а потом умоляет ее о встрече с ним. Потом в Сети стали появляться и другие ролики, где малыш не только играет, но еще и прекрасно поет. Так, например, особой популярностью пользуется кавер на "Богемскую рапсодию" группы Queen.

Из-за своей особенности мальчик иногда испытывает трудности при передвижении и использует трость для ходьбы, однако, когда он садится за пианино или держит на руках гитару, его уже ничто не сдерживает. Сейчас у юного артиста уже даже есть своя страница на youtube, где выставляются каверы на известные композиции. Причем в репертуаре Аветта числятся не только современные исполнители, но и признанные классики, такие, например, как Beatles, а также рождественские песни. Порой мальчика даже зовут выступать на крупных городских.

6-летний незрячий мальчик покорил интернет игрой на пианино.

Стоит отметить, что подобные юные дарования с различными особенностями есть по всему миру. Сайт kp.ru писал о том, что один из них - Роман Семеряк - является нашим соотечественником. Мальчик также имеет проблемы со зрением, но играет на аккордеоне наравне со своими сверстниками, а свои призовые деньги жертвует на благотворительность.