"О господи, что ж за бред такой?": Лановой эмоционально ответил паникерам

Легенда отечественного кино Василий Лановой госпитализирован в одну из столичных клиник. Актер пожаловался на плохое самочувствие.

85-летний Василий Лановой попал в больницу после жалоб на плохое самочувствие, передает РЕН ТВ. В свою очередь в беседе с "Говорит Москва" артист сообщил, что действительно проходит плановое медицинское обследование.

По его словам, сейчас он находится в полном порядке и назвал "сумасшедшими" СМИ, сеющие панику. "О господи, что ж за бред такой? Это давно запланированная акция, давно продуманная, не беспокойтесь, всё нормально", - успокоил поклонников Лановой.

В свою очередь, пресс-секретарь российского и советского артиста Антонина Журавлева заверила, что поводов для переживаний за состояние здоровья любимца публики нет. "Ему 85 лет, он не госпитализирован, он проверяет свои сосуды. На два дня. И послезавтра он со мной на концерт едет", цитирует ее Пятый канал.

В конце февраля в Театре имени Вахтангова из-за внезапно ухудшившегося самочувствия спектакль "Посвящение Еве", где занят 85-летний актер, отменили. Пришедшим зрителям взамен предложили творческий вечер артиста Евгения Князева, однако многие из них предпочли сдать билеты. Второй спектакль показали в сокращенном варианте без участия звезды театра и кино.

Всенародную любовь актеру принесла уже первая роль - революционера Павла Корчагина, которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из "Алых парусов" - символ романтики и любви, которая может творить чудеса.

Лановому блестяще удавались роли аристократов - Алексея Вронского в "Анне Карениной", Анатоля Курагина в "Войне и мире". По-настоящему знаковой стала его работа в фильме "Офицеры".

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