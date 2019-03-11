2019-03-11T18:02:40+03:00
Общество

В московском метро начали продавать кольца со стразами "Тройка"

В продажу поступило всего 300 экземпляров
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Стоимость колечка со встроенным проездным "Тройка" обойдется недешево. Фото: troikarta.ruСтоимость колечка со встроенным проездным "Тройка" обойдется недешево. Фото: troikarta.ru
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Оплачивать проезд в метро и автобусах "Тройкой" в виде кольца можно уже несколько лет, но вот кольцом со стразами - только с сегодняшнего дня. В продажу поступили необычные "Тройки".

- Пробная серия колец "Тройка" со стразами поступила в продажу 11 марта ограниченным тиражом – всего 300 экземпляров, - сообщили в Московском метро.

Стоимость колечка со встроенным проездным "Тройка" обойдется недешево – 2300 рублей. Кольца выпустили в черном и белом цвете. На черных - прозрачные стразы, а на белых – красные или прозрачные камушки. Есть разные размеры - 16, 19 и 20.

Купить кольцо со стразами "Тройка" можно в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская". Первая партия, по данным сотрудников метро, скорее всего будет выкуплена уже в первый день продаж. Они пользуются большим спросом. Если кольца со стразами понравятся москвичам (будут востребованы), то в метро готовы выпустить дополнительную партию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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