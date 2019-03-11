2019-03-11T18:18:14+03:00
Политика

Дмитрий Медведев согласен построить новую федеральную трассу на Щелковском направлении

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что Лосиный остров при этом не пострадает, а лишь увеличит свою площадь
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обсудил строительство новой федеральной трассы. Фото: Екатерина Штукина/ТАССДмитрий Медведев на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обсудил строительство новой федеральной трассы. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обсудил строительство новой федеральной трассы по Щелковскому направлению.

- Жители просто требуют, чтобы мы модернизировали это шоссе. Я хотел бы Вас попросить ускорить выпуск постановления, которое позволило бы начать проектирование, - попросил губернатор, объяснив, что эта трасса давно не реконструировалась. - В рамках регулирования мы вывесили информацию о том, что нужно изменить границы Лосиного Острова, и 75% жителей проголосовали за строительство трассы, за модернизацию этого шоссе.

На пути новой дороги расположена часть уникального Национального парка «Лосиный остров», но, как заверил губернатор главу правительства, эта особо охраняемая территория не пострадает: «Мы прибавили 2 тыс. га земли Московской области к Лосиному Острову, а нам нужно вывести 100, чтобы построить по границе Лосиного Острова современную трассу... Нужно кадастрировать и сдвинуть границу, чтобы трасса по краю прошла.». То есть речь идет лишь о сдвигании границ, причем, с значительным увеличением территории парка.

- Это всегда тонкая тема, но с учётом того, что это в интересах людей и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотело бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, её пропускная способность стала выше, – я такое поручение дам, заверил премьер губернатора.

- Спасибо большое, - поблагодарил Воробьев Медведева и объяснил. - Для нас это очень важно. Для людей это очень важно. Мы обещали, что этот вопрос будем сопровождать. А Минтранс уже все необходимые ресурсы предусмотрел.

«Тонкая тема» и внимание к проекту на самом верху, наряду с деятельностью Минприроды должны обеспечить безопасность местной фауны при проведении новой границы нацпарка на местности. Благо, обеспечивать безопасность тех же животных на всех новых федеральных трассах Россия уже научилась не хуже, чем на Западе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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