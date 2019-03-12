Промсвязьбанк рассказал малому бизнесу, как получить господдержку

Промсвязьбанк организовал закрытую менторскую встречу для финалистов национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». На несколько вопросов о работе с предприятиями сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) «Комсомолке» ответил Алексей Будаев, вице-президент Промсвязьбанка.

- Промсвязьбанк уже не первый год принимает участие во Всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни». Что для вас значит участие в данном мероприятии?

- Направление малого и среднего бизнеса одно из самых приоритетных для нашего банка. Исторически так сложилось, что мы участвуем в этом мероприятии довольно давно. Наша сегодняшняя сессия, в первую очередь, была посвящена возможностям для производственных предприятий малого и среднего бизнеса. Симбиоз инструментов господдержки и возможностей банка по финансированию оборотного капитала позволит малому и среднему бизнесу развиваться ускоренными темпами. Это довольно тяжелый рынок и без инвестиций стабильно расти на нем практически невозможно.

- Алексей, видите ли вы интерес к программе льготного кредитования со стороны малого и среднего бизнеса?

- Да, интерес, безусловно, есть. Государственная программа предусматривает финансирование на пополнение оборотных средств, а также инвестиционное кредитование, но по ней существуют определенные ограничения. Например, не более половины финансирования конкретного банка должно приходиться на два федеральных округа. И не более 50% - на оборотное кредитование.

Соответственно, может сложиться такая ситуация, когда банк не сможет финансировать проекты ЦФО и СЗФО или оборотное кредитование до тех пор, пока мы не получим заявки из других федеральных округов, или когда объемы инвестиционного кредитования будут соответствовать заданной пропорции. Поэтому в определенные моменты возможность финансирования может быть ограничена или приостановлена.

- Чем эта программа полезна банку? Какой экономический эффект для вашего банка вы ожидаете?

- Маржа банка по этим кредитам может составлять 2-2,5% годовых с учетом стоимости фондирования. С учетом того, что все кредитные риски несет сам банк, для нас это не слишком большая доходность. Мы будем стараться работать по этой программе с финансово устойчивыми компаниями, либо с привлечением гарантий от региональных гарантийных фондов, и будем стремиться компенсировать выпадающую доходность комплексной работой с клиентами. Запланированный портфель Промсвязьбанка по программе составляет более 10 миллиардов рублей.

- Будет ли банк помогать МСБ с выходом на фондовый рынок?

- Мы хотим принять участие в этой программе и вывести на фондовый рынок несколько компаний сегмента МСБ. Но необходимо понимать, что существуют определенные ожидания инвесторов по соотношению интересной для них доходности и риска бизнеса тех самых эмитентов. Если говорить про сектор МСБ, компании могут попасть в такую ситуацию, что даже если они проходят по риску у инвестора, они могут кредитоваться в банке по более низкой ставке, чем стоимость размещения облигаций. Поэтому государственная программа субсидирования ставки по облигациям должна помочь расширить список компаний сегмента МСБ, которые смогут выходить на биржу, что само по себе является достаточно дорогостоящей процедурой. Минимальный эффективный объем размещения, который мы для себя определили, это 200 миллионов рублей. Ниже этой суммы нет смысла задумываться об облигациях.

- Насколько для малого бизнеса актуально получение банковских гарантий?

- Несомненно, банковские гарантии расширяют возможности для бизнеса. Они позволяют участвовать в тендерах, которые проводят госкомпании, и мы также активно работаем в этом направлении. Что касается цифр, то уже с начала прошлого года мы выдали порядка 16,5 тысяч электронных банковских гарантий общим объемом 36,2 миллиарда рублей.