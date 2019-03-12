Воздушные ворота Универсиады станут воротами в Россию из Азии

Красноярский аэропорт в скором времени сможет существенно нарастить пассажирские и грузовые перевозки с самым динамично растущим регионом - Юго-Восточной Азией. Рынки Китая, Японии и Южной Кореи, пляжи Таиланда и Индонезии, туристические маршруты Индии и Вьетнама теперь станут для россиян ближе и доступнее. А первой проверкой на прочность, которую сдал новый аэропорт Красноярска, стала зимняя Универсиада.

- За неделю до Универсиады аэропорт «Красноярск» обработал более 500 тонн грузов и обслужил 52 тысячи пассажиров. За сутки мы принимали 7,5 тысячи гостей города, среди которых спортсмены, тренеры и болельщики. Всего мы приняли 293 рейса, которыми прилетели около 2 тысяч спортсменов из более 50 стран. Все это время аэропорт работал в штатном режиме, без единого сбоя, - рассказал генеральный директор международного аэропорта «Красноярск» Андрей Метцлер.

До 2027 года на развитие нового транспортного хаба на стыке Европы и Азии будет потрачено около 35 млрд рублей. После модернизации взлетно-посадочная полоса аэродрома позволит вдвое увеличить пропускную способность циклов взлета-посадки. Для сокращения сроков транзитов грузов аэродром получит свою железнодорожную ветку до Транссиба. После запуска новых мощностей через этот авиаузел будут проходить минимум 800 тыс. тонн грузов, а также 160 тыс. контейнеров в год.

В 2012 году аэропорт отказался от бумажного оформления таможенных документов, которыми декларируются товары и транспортные средства в международных перевозках. Уже 7 лет все российские и международные перевозчики оформляют многочисленные документы в международном стандарте E-freight, который создан для упрощения бизнес-процессов. Теперь решение о выпуске груза сократилось до 10 минут, что значительно повысило привлекательность аэродрома для иностранных грузоотправителей.

Гости столицы зимней Универсиады уже почувствовали атмосферу гостеприимства сибиряков, и наверняка часть из них приедут в географический центр России, который, кстати, находится на плато Путорана в Красноярском крае. Географическое положение дает красноярскому аэропорту ряд преимуществ. Именно этим и воспользовались в аэропорту, когда запланировали строительство международного грузопассажирского хаба. Удобный транзит на полпути из Азии в Европу, а также стратегическое значение для доставки грузов в Арктику и на Дальний Восток - ключевое преимущество «Емельяново». А в самый разгар Универсиады, 6 марта, аэропорт на базе исторического терминала открыл новый пассажирский терминал повышенного комфорта. А в самый разгар Универсиады, 6 марта, аэропорт на базе исторического терминала открыл новый пассажирский терминал повышенного комфорта. Реконструкция терминала проводилась по инициативе российского предпринимателя Олега Дерипаски.

- Аэропорт для Красноярска - это не только воздушная гавань, но и одна из точек притяжения для жителей Красноярска, современное городское пространство для отдыха и творчества. У нас назначаются встречи, проходят свидания, делают предложения руки и сердца, собирается молодежь, проводятся концерты, действуют постоянные художественные экспозиции. Самый большой экран в Сибири - постоянное место трансляций крупных событий. Аэропорт будет развиваться вслед за регионом, ведь Сибирь - опорный регион нашей страны. У нас большие планы, - поделился планами Андрей Метцлер.

СПРАВКА

Международный аэропорт «Красноярск» - один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стратегический транзитный узел в воздушном сообщении между Европой и Азией. Введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года. С 1993 года имеет статус международного. Регулярные и чартерные пассажирские перевозки из международного аэропорта «Красноярск» осуществляют 27 пассажирских авиаперевозчиков по 58 направлениям. Пассажиропоток международного аэропорта «Красноярск» в 2018 году превысил исторический максимум и составил 2,5 млн пассажиров.