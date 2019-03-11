"За Багратионов остается только молиться": Потомки грузинских царей сойдутся в суде

Представители знаменитой фамилии Багратион в среду должны столкнуться в жаркой битве в Тбилисском городском суде. Потомок древней царской династии Анна Багратион-Грузинская вздумала судиться с бывшим мужем и потомком не менее древнего рода Давидом Багратионом-Мухранским. Анну поддержал папа Нугзар. Экс-супруга с бывшим тестем почему то решили, что вчерашний родственник «самовольно использует царскую грузинскую фамилию». Местная Фемида заранее признает сложность процесса и вершить суд над монаршими особами будет коллегия из трех заседателей, собираются пригласить как минимум два академика-историка.

Глава канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов пояснил, что за шум в доме высокородных грузинских особ.

ПОСЛЕДНИЙ ГЕОРГИЙ

- Зачем одни Багратионы подали иск на другого Багратиона? О чем вообще речь?

- Члены династии тоже люди, у них есть эмоции, иногда они перегибают палку. Хорошо, что сейчас без династических войн и кровопролития обходится и ограничивается судебными заседаниями. В грузинском царском доме все сложнее — там не было писаного закона о престолонаследии, как в России и в других странах с многовековыми монархиями.

- Почему?

- Ну, у нас вообще-то тоже окончательный закон, который с математической точностью показывает, кто является главою дома Романовых, был подписан императором Павлом Первым лишь в 1797 году. А Грузинское царство в тот период как раз находилось в стадии утраты своего суверенитета. Оно уже вошло в состав Российской империи и вскоре было упразднено как самостоятельное образование — в 1801 году.

- Но вошли то они в состав империи добровольно , просили же русскую императрицу — возьмите под крыло?

- Добровольно то — добровольно, но в 1783 был заключен договор, что Грузия сохраняет ограниченный суверенитет и свою династию, и свою церковь. Багратионы там царствуют издревле, династия у грузин была одна, ветви — три. Кстати, единой в нашем понимании Грузии не было — существовало несколько царств — Картли-Кахетия, Имеретия, Мухранский удел. Это были линии царственного дома. Ну как у нас в период раздробленности в период правления Рюриковичей были великие князья Киевские, Владимирские… У грузин же централизованное государство не сложилось. И когда был заключен Георгиевский трактат, линия Багратионов в основной части Грузии — Картли-Кахетии — была как бы старшей.

- Это был самый мощный удел?

- Да, из всех грузинских царств. И Россия заключила договор с царем Ираклием II, из кахетинской линии. А Георгий XII стал последним царем. После чего грузинское царство было упразднено. За те более чем сто лет, что Грузия находилась в составе Российской империи, Багратионы оказались в роли царствующей династии, утратившей свой престол.

СЛОВНО БУРБОНЫ

- В Европе тоже были такие династии.

- Ну, например, Бурбоны обеих Сицилий или Бурбон Пармский. Багратионы сохраняли свой исторический статус — он у них неотъемлем. Но реальной власти у них не было и они перешли на русскую службу. И служили в основном хорошо. Тот же Петр Иванович Багратион — герой Отечественной войны 1812 года.

- Такого статуса, как у Царства Польского или Финляндского в составе Российской империи у Грузии не было?

- После 1801 года — нет. После лишения династии престола через некоторое время и церковные структуры были лишены самостоятельности - католикосов у них не было более ста лет. Да, положения Георгиевского трактата были нарушены — но что теперь поделаешь? С конца 19-го века угасла прежняя старшая линия - и Багратионы-Мухранские стали старшей линией.

- Они гибли в революционном хаосе?

- Князь Александр Ираклиевич Багратион-Мухранский, который был убит большевиками в 1918 году — он был старшим в доме Багратионов. Его потомки - сын Георгий Александрович, внук Ираклий Георгиевич, правнук Георгий Ираклиевич — двоюродный брат княгини Марии Владимировны Романовой — и вот теперь праправнук Дави Георгиевич Багратион-Мухранский.

- С ним и будет судиться бывшая жена и тесть?

- Да, он стал главой грузинского царского дома и признан в таком качестве другими царственными домами Европы. Об этом написано во всех генеалогических справочниках. Когда династия Багратионов стала вот так себя позиционировать в Европе, не всем было понятно, почему.

ИСПАНСКАЯ ЛЮБОВЬ

- Так почему?

- Ираклий Георгиевич, брат великой княгини Леониды Георгиевны — жены Владимира Кирилловича, (еще был жив его отец) собирался вступить в брак с испанской инфантой Мерседес. А она была членом испанского королевского дома. И ее отец, инфант Фернандо, чтобы знать, можно ли считать этот брак равнородным, династическим, обратился к великому князю Владимиру Кирилловичу. Тот еще не был знаком с Леонидой Георгиевной, тогда шел 1946 год. Инфант направил запрос — считает ли Российский императорский дом (поскольку Грузия входила в состав империи) - дом Багратионов равночестным другим династиям.

Владимир Кириллович, посоветовавшись с приближенными, историками, запросив некоторых людей, 5 декабря 1946 года издал акт, в котором написал, что он считает, что есть основания абсолютно признавать царственное достоинство дома Багратионов и его главы, Георгия Александровича.

- И тогда было дано согласие на царственный брак испано-грузинский?

- Да. А потом и Владимир Кириллович познакомился с Леонидой Георгиевной, влюбился, он поженились - чем более утвердили статус Багратионов среди монархий Европы.

- Тогда в чем же сейчас предмет спора между Багратионами?

- Багратионов не так тотально зачистили, как Романовых. Багратионы Мухранские и Багратионы Грузинские остались на Кавказе, некоторые даже служили в Красной Армии. К ним отнеслись более гуманно, чем к Романовым. Хотя жертвы тоже были. И Нугзар Петрович — последний мужской представитель кахетинской линии, потомков царя Ираклия Второго.

ЗЛОСТЬ НА ЗЯТЯ

- Почему он так обостренно реагирует на своего бывшего зятя?

- Это загадка. Это, возможно, эмоции. Брак между Анной Нугзаровной и Давидом Георгиевичем был устроен по благословению каталикоса Илии Второго. От этого брака родился сын Георгий. Но это продолжение линии не Багратионов Грузинских, а Мухранских . И когда не станет Нугзара Петровича, продолжении его линии нет и уже не будет. Мальчик Георгий продолжит линию князей Мухранских — и он станет главою грузинского царского дома в любом случае.

- И что же тогда оспаривается?

- Непонятно, в этом есть нечто иррациональное. Люди вдруг впадают в какой то соблазн, вместо того, чтобы спокойно решить дело миром. Конечно, когда нет писаного закона, то возможны разные интерпретации и ссылки на волю разных царей.

- Но если одни Багратионы подают иск на другого Багратиона «за самовольное использование царской фамилии», они и рожденному в их браке мальчику Георгию таким образом отказывают в праве на эту самую фамилию?

- Этот иск не имеет никакой перспектив. Да, значение брака и рожденного в этом союзе ребенка они таким образом принижают. А еще Анна Нугзаровна была замужем первым браком. И в том браке были дети. Те дети к династии вообще никакого отношения иметь не могут — первый ее муж к Багратионам не принадлежал, царственного достоинства не имел

- А по женской части в грузинской традиции не передается наследование.

- Нет, не передаются. А о том, что есть намерение лишить Георгия Давидовича статуса наследника, я ничего не слышал. Да это и невозможно. Старшим в роде наследником сегодня является Давид. У Давида есть старший брат Ираклий. Тот отказался от своих прав — после смерти их отца. Когда встал вопрос, кто будет продолжать, то Ираклий сказал, что не чувствует себя в силах вести такую деятельность. Он отрекается от своих прав и признал, что младший брат такими правами обладает. Права Давида Георгиевича как старшего в доме Багратионов в династическом смысле (не по возрасту) — несомненны и признаются и грузинской церковью и другим королевскими домами Европы.

ПРОВОКАЦИИ МИШИКО

- А живет то он в Грузии или в Испании?

- Попеременно живет то там, то здесь. В последнее время чаще бывал в Грузии, принимал участие в службах с каталикосом. Его сын Георгий живет с мамой. Во времена Саакашвили против Давида случались провокации. Возможно, происходили и попытки его поссорить с Анной. Было странное покушение на Давида — с целью напугать, возможно. Он тогда уехал на время из Грузии.

- Он связан родственными узами с Романовыми?

- Он двоюродный племянник главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны (отец Давида, Георгий Ираклиевич, был ее братом). Георгий похоронен в усыпальнице грузинских царей в Мцхете. И даже если считать, что Нугзар Петрович Багратион-Грузинский старше по возрасту, авторитетней, и он больше жил в Грузии — но на нем то их линия заканчивается!

Увы, конфликты в царственных семьях были и в прежние времена. И не надо это чересчур драматизировать. Верующие должны помолиться за примирение.