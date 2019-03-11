2019-03-11T19:58:01+03:00
Звезды

Звезда Comedy Woman похудела на 11 кг за две недели

Екатерина Скулкина поделилась секретом успеха
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Скулкина, всегда отличавшаяся пышными формами, решила похудеть в 2015 годуЕкатерина Скулкина, всегда отличавшаяся пышными формами, решила похудеть в 2015 годуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина поделилась секретом идеальной фигуры. 42-летняя артистка за две недели смогла похудеть на 11 килограммов.

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Теледиве пришлось вспомнить о физических нагрузках
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"Минус 11 кг, минус 4 см в талии и минус 3 см в бедрах! Подтянутая массажами, обертываниями и душем Шарко кожа! Принципиально другое питание, от которого очень легко!", - похвасталась успехами похудения в своем блоге Екатерина Скулкина.

eskulkinaeskulkina
Екатерина Скулкина поделилась секретом идеальной фигуры
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Для того чтобы взять свой вес под контроль, теледиве пришлось испробовать не только сбалансированное питание, но и вспомнить о физических нагрузках. Благодаря этому набору она и смогла похудеть на 11 килограммов.

Согласно специально подобранной диете светская львица перешла на пятиразовое питание. В свой рацион артистка включила овощи, рыбу, овощные бульоны и супы. При этом ей пришлось отказаться от мучных изделий и сладкого.

eskulkinaeskulkina
Екатерина Скулкина избавилась от 31 килограмма
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Екатерина Скулкина, всегда отличавшаяся пышными формами, решила похудеть в 2015 году. С тех пор актриса избавилась от 31 килограмма. После этого она заявила, что в новом теле чувствует себя более раскрепощенной и уверенной в себе.

При этом знаменитость всегда подчеркивала - она не пользовалась радикальными и опасными способами похудения, не пила специальных таблеток, а также не прибегала к услугам пластических хирургов или операциям по уменьшению желудка. Отдельно артистка подчеркнула, что приняла решение худеть только ради собственного здоровья, а не в угоду моде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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