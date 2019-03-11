Глава НАК Кирилл Кабанов: На антикоррупционных расследованиях "закон о фейках" не отразится

Нижняя палата парламента рассмотрела в третьем чтении и приняла закон о наказании за фейковую (заведомо ложную) информацию и оскорбление государственных символов. Декларируемый главный смысл принятого акта — не допускать публикацией в СМИ или отдельными гражданами в соцсетях неверных(непроверенных) данных, которые могут угрожать здоровью и жизни людей или привести к массовым беспорядкам.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к главе НАКа и члена СПЧ Кириллу Кабанову:

- Не отразится ли такой закон на том, что, например, журналисты, занимающиеся расследованиями, вынуждены будут стать осторожней и лишний раз слова резкого не скажут...

- По поводу журналистских расследований о коррупции я вообще не переживаю. В такого рода материалах, как правило, всегда есть ссылка на документы, на фактические истории. И в подобных статьях об оскорблении или об унижении речь тоже не идет.

- Но ведь у нас как — всегда возможны разночтения, разве нет?

- После принятия «закона против фейков» надо провести разъяснительную работу. Например, та же Генеральная прокуратура должна разъяснить, провести обучение для своих региональных коллег. Это очень важно. Да, сейчас начнутся интерпретации — а потом мы будем разбираться, как было с 282-й статьей (когда людей судили за репосты, «возбуждающие ненависть или вражду» - ред.).

- А сама прокуратура к такой разъяснительной работе готова?

- Технические возможности у Генпрокуратуры есть. Она регулярно проводит занятия на удаленке. По новому закону надо провести подобную разъяснительную работу — что к чему. Не всегда профессиональный уровень сотрудников отвечает правоприменению непростого закона, но он ведь, в любом случае, уже принят, его надо выполнять, - но нужно, чтобы выполнение это не превратилось в глупость.

- Вы сами как предполагаете действовать в спорных ситуациях?

- Мы будем смотреть, проводить экспертизу - а могли те или иные сообщения фейковые повлечь последствия для жизни и здоровья граждан или не могли? Есть или нет очевидные негативные последствия — как например, было в Индии?

В ближайшую среду мы с коллегами в СПЧ будем обсуждать качество экспертов. Это очень большая проблема в России. Будем привлекать судейское сообщество, Генпрокуратуру, и, главное, Министерство юстиции.

- То есть возможный уровень эксперты, которые будут судить — повлек ли фейк опасные последствия или нет — у вас вызывает сомнения?

- Я столкнулся с тем, что какие то непонятные ООО читают лекции, потом выдают сертификат. И в тех сертификатах написано, что податели сего являются экспертами чуть ли не во всех сферах. И после получения подобных «документов» такие люди выступают в судах, опираясь на то, что они как эксперты прошли соответствующий курс обучения. Вот притока таких людей я опасаюсь.

И еще один важный вопрос - вопрос критериев, с которыми будут подходить к оценке «ложных новостей» и последствий от них.

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