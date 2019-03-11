2019-03-11T19:39:39+03:00
Спорт

Бездомные «Ястребы» заклевали богатых «Барсов»

В КХЛ определились все участники второго раунда плей-офф
Сергей КИРИЛЛОВ
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Главной сенсацией матчей первого раунда плей-офф стало поражение прошлогоднего обладателя этого трофея «Ак Барса». Фото: Егор Алеев/ТАССГлавной сенсацией матчей первого раунда плей-офф стало поражение прошлогоднего обладателя этого трофея «Ак Барса». Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Наш хоккей скинул рутину регулярного первенства и включил зажигание в Кубке Гагарина. Главной сенсацией матчей первого раунда плей-офф стало поражение прошлогоднего обладателя этого трофея «Ак Барса» с сухим счетом (4-0 в серии) от омского «Авангарда». И это при том, что ястребы, у которых дворец спорта в Омске находится на ремонте, этот сезон проводят в чужом гнезде - играют домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Из других результатов первого раунда стоит отметить натужную победу питерского СКА над «Спартаком» (4-2), затяжную битву «Барыса» с нижегородским «Торпедо (4-3) и успех «Салават Юлаева» в противостоянии с двукратным обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом (4-2).

БИТВА БЮДЖЕТОВ

Любопытно, что только в двух парах команды с более низкими бюджетами прошли более богатых соперников - это «Салават Юлаев» и «Авангард».

¼ финала плей-офф Восточной конференции

«Автомобилист» (1,508) - «Трактор» (1,015) - 4-0

«Барыс» (0,631) - «Торпедо» (0,613) - 4-3

«Салават Юлаев» (1,484) - «Металлург» (1,776) - 4-2

«Авангард» (1,608) - «Ак Барс» (1,926) - 4-0

¼ финала плей-офф Западной конференции

ЦСКА (2,172 млрд рублей) - Витязь (0,859) - 4-0 в серии

СКА (2,108) - «Спартак» (0,937) - 4-2

«Локомотив» (1,055) - «ХК Сочи» (0,693) - 4-2

«Динамо» (1,109) - «Йокерит» (0,704) - 4-2

Пары полуфинала Восточной конференции

«Автомобилист» (1*) - «Салават Юлаев» (6)

«Барыс» (2) - «Авангард» (4).

Пары полуфинала Западной конференции

ЦСКА (1) - «Динамо» Москва (5)

СКА (2) - «Локомотив» (3)

* - место в регулярном чемпионате

ИСТОЧНИК KP.RU

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