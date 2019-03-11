2019-03-11T20:00:55+03:00
Общество

МегаФон вернет каждый пятый рубль клиенту

Мобильный оператор представил обновленную линейку тарифов «Включайся!»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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11 марта МегаФон представил тарифную линейку «Включайся!», предусматривающую уникальную на российском рынке мобильной связи возможность вернуть 20% от суммы платежа за услуги связи и оплату международного роуминга. Полученный кэшбэк можно использовать для приобретения фильмов и каналов в «МегаФон ТВ», книг, журналов, услуг родительского контроля, подписок в музыкальных сервисах «МегаФон Музыка», а также на покупку гаджетов и аксессуаров в фирменных салонах МегаФона.

В линейке тарифов появилась новинка: тариф-конструктор «Включайся! Выбирай». Теперь каждый клиент может удобно настроить в личном кабинете тариф по своим интересам: просто выбрав необходимое количество минут и гигабайт. Для самых активных пользователей доступен безлимитный интернет. Используя «Включайся! Выбирай» абоненты получают доступ к лучшим сериалам в «МегаФон ТВ» и другим преимуществам экосистемы цифровых сервисов МегаФона. Тариф действует в поездках по России в сети МегаФона без доплат.

«По данным ВЦИОМ, кэшбэк - наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые на рынке представляет настоящий выгодный кэшбэк для пользователей мобильной связи - мы добавили услугу прямо в тариф абонента. Кэшбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы - это реальная возможность для желающих значительно сэкономить благодаря регулярным платежам за мобильную связь, - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. – При помощи новых технологий и аналитики больших данных МегаФон предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» - настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 млн человек по всей стране, не забудьте подключить кэшбэк-услугу в вашем личном кабинете».

ИСТОЧНИК KP.RU

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