2019-03-11T21:14:07+03:00
Спорт

Зинедин Зидан вернулся в мадридский "Реал", став снова главным тренером команды

Француз сменил на этом посту Сантьяго Солари, который проиграл практически все турниры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Зинедин Зидан - снова главный тренер "Реала".Зинедин Зидан - снова главный тренер "Реала".Фото: REUTERS
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В понедельник, 11 марта, было объявлено о возвращении в мадридский "Реал" на должность главного тренера француза Зинедина Зидана. Под руководством этого наставника "королевский" клуб выиграл три Лиги Чемпионов подряд, но прошлым летом Зидан внезапно решил уйти из команды, добившись немалых успехов с испанским грандом.

Теперь же контракт 46-летнего специалиста подписан с "Реалом" до 30 июня 2022 года. И на этом посту он сменил аргентинца Сантьяго Солари, который теперь получил предложение продолжить работу в системе клуба.

Решение руководством мадридцев было принято после того, как "Реал" проиграл два важных турнира в сезоне. Под началом Солари мадридцы вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв по сумме двух встреч "Аяксу". Помимо этого, в конце февраля "Реал" вылетл из Кубка Испании, проиграв по сумме двух игр 1:4 "Барселоне". Помимо этого, "королевский" клуб уступил во втором подряд в сезоне "Класико" в чемпионате Испании - 0:1 в 26 туре испанского первенства.

Солари, работавший до того в "Реале", сменил на этом посту Хулена Лопетеги. Сначала аргентинец был "и.о." наставника, а после четырех побед получил полноценный пост.

Отметим, что под началом Зидана "Реал" выиграл два Суперкубка УЕФА, три Лиги Чемпионов, два чемпионата среди клубов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании. На счету Зидана рекордная серия в истории клуба - 40 матчей без поражений. О своем желании покинуть "Реал" Зидан объявил 31 мая 2018 года. Президент команды Флорентино Перес заявил, что это решение было полной неожиданностью для всего руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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