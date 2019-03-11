Как живет армия без 124 тысяч уборщиц

КОРМИТЬ СОЛДАТ БЫЛО НЕКОМУ

- Система аутсорсинга, сложившаяся к 2012 году, как бы помягче сказать, не во всем себя оправдала. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались. Военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, ГСМ (горюче-смазочные материалы. - Ред.) в районы полевых выходов не доставлялись. Одних только уборщиц и дворников Минобороны содержало 124 тысячи человек! А если добавить более 100 тысяч рабочих на заводах, то эту численность можно сопоставить с количеством военнослужащих по призыву, - рассказал Сергей Шойгу депутатам о положении дел в Министерстве обороны до его прихода.

СКОЛЬКО СЭКОНОМИЛИ В КРЫЛАТЫХ РАКЕТАХ

Как сказал министр:

- сегодня работа восстановленных штатных войсковых ремонтных органов экономит 1 миллиард рублей в год,

- установка в столовых воинских частей систем контроля питания экономит 3 миллиарда,

- оборудование военных городков приборами учета коммунальных ресурсов экономит 5,3 миллиарда.

- Восстановленные на арсеналах ремонтные цеха только в текущем году вернули в строй 550 тысяч ракет и боеприпасов. Их закупка обошлась бы бюджету в 63 миллиарда рублей... За счет новой системы контроля и экономии за последние 6 лет мы получили 3 новые армии, 4 армейских корпуса и в 30 раз увеличили количество крылатых ракет! - констатировал министр.

К ЗАЩИТЕ - ГОТОВЫ

- За шесть лет Вооруженные Силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», 108 баллистических ракет подлодок, 3 стратегических ракетных подводных крейсера «Борей», 57 космических аппаратов, 7 подлодок, 17 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также 3712 новых и модернизированных танков и других бронемашин, более 1 тысячи самолетов и вертолетов, 161 корабль, - перечислил Шойгу. - А в будущем в армию и на флот поступят новейшие образцы вооружения, о которых в Послании говорил Президент России Владимир Путин. В частности, флот усилится «Посейдонами», которые вызывают крайне ощутимые опасения у США, - отметил Шойгу.

ОТ КРЫМА ДО АРКТИКИ

- Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту полуострова и интересов России в Черном море, - рассказал депутатам министр. - В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности. А строительство военной инфраструктуры ведется по всей территории страны, включая арктические районы и военные базы за рубежом.