2019-03-12T00:16:54+03:00
Звезды

50-летняя супермодель Хелена Кристенсен снялась полностью обнаженной

Фигуре легендарной красотки позавидует любая девушка
Ольга ЛИБГАРДТ
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Супермодель до сих пор участвует в показах и занимается спортомСупермодель до сих пор участвует в показах и занимается спортомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Супермодель Хелена Кристенсен разделась для пикантной фотосессии. 50-летняя красотка до сих пор сводит с ума своим идеальным телом.

"Распаковка Хелены. Поработала для «книжного» проекта", - подписала модель снимок, на котором предстает в чем мать родила.

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У 50-летней Хелены Кристенсен фигура юной девушки
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Подписчики Хелены Кристенсен пришли в неописуемый восторг от такого поступка супермодели. Они засыпали ее комплиментами. И неудивительно. Ведь даже в 50 у Кристенсен идеальная фигура и полное отсутствие целлюлита.

В 90-е годы датская модель прославилась после того, как снялась в клипе Криса Айзека на песню "Wicked Game". Она была одним из главных ангелов Victoria’s Secret и участницей конкурса "Мисс Вселенная".

helenachristensenhelenachristensen
Супермодель идеальна
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Супермодель до сих пор участвует в показах и занимается спортом. К слову, ушлые репортеры предположили, что соблазнительные фотографии манекенщицы являются не только частью книжного проекта, но также посвящены Дэвиду Бекхэму, с которым Кристенсен связывает давняя дружба.

На днях издание The Sun написало, что Виктория Бекхэм "обеспокоена дружбой супермодели с ее мужем Дэвидом". Модель и экс-футболист в декабре 2018 года были замечены на ярмарке современного искусства Art Basel. Звезды даже опубликовали совместное селфи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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