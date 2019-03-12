Вера Брежнева рассказала о разрыве своей сестры с Александром Цекало: «Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод»

Вера Брежнева стала героиней нового выпуска программы актера Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи», появившегося сегодня на Ютуб-канале. Экс-"ВИА-гра" примерила традиционную для этого шоу пижаму и поделилась семейными тайнам. Певица впервые прокомментировала развод своей сестры Виктории Галушко с шоуменом Александром Цекало.

О расставании супругов стало известно несколько месяцев назад после того, как 57-летнего Цекало застали в компании 27летней- брюнетки Дарины — начинающей актрисы, строящей свою карьеру в Голливуде. Как подтвердил позже Цекало, Дарина — его невеста, и они собираются пожениться.

- Саша, он является родственником по детям, но уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила, может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает, - рассказала Вера Брежнева Вячеславу Манучарову.

Вера вспомнила и свой болезненный развод — в свое время она ушла от украинского олигарха Михаила Кипермана из-за чувств к композитору Константину Меладзе, за которого она в итоге вышла замуж.

Вера Брежнева стала героиней нового выпуска программы актера Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». Фото: кадр видео.

- Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод, - рассуждает певица. - Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умоляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни.

Вера уверена, что Александр и ее сестра Виктория сохранят цивилизованные отношения ради детей.

- Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я вообще не считаю, что людей, которые ссорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди. Саша - взрослый человек, Вика – взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои поступки, за свои действия, но главное при этом – оставаться людьми, чтобы мы не обозлились, поводов миллион, - говорит артистка. - У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается.

Тем временем, появилась новость о том, что Цекало и его новая избранница Дарина уже поженились в США. Этот брак стал для шоумена четвертым.

- Ребята расписались в Беверли-Хиллз, рассказал источник журнала СтарХит. - Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию — Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало.