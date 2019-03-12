2019-03-12T07:35:52+03:00
Спорт

Конор Макгрегор задержан в США по обвинению в разбое и ограблении

Ирландский боец ММА разбил телефон своего фаната, который хотел с ним сфотографироваться
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Именно в таком виде Конор Макгрегор предстал в судебных документах полиции Майами.Именно в таком виде Конор Макгрегор предстал в судебных документах полиции Майами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор снова заполучил проблемы с законом. Во вторник, 12 марта, он был арестован полицией по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба. Ирландец, который проживает в Майами, был доставлен в участок в Майами-Бич.

- Полицейское управление Майами-Бич задержало Конора Макгрегора и предъявило ему обвинения в разбойном нападение и преступном причинении ущерба, - гласит сообщение в официальном Твиттере полиции Майми-Бич.

В официальной карточке дела расписываются подробности происшествия, к которому причастен Конор Макгрегор. По версии следствия, Конор Макгрегор был задержан в понедельник, 11 марта, в 17:56 по местному времени (это 00:56 вторника, 12 марта, по московскому времени). И в отчете полиции говорится, что "подозреваемый" выходил из отеля, когда рядом с ним оказался фанат Конора. Поклонник захотел сфотографироваться с Макгрегором. Но боец UFC внезапно выхватил телефон из рук потерпевшего. Он с силой раздавил мобильник, настпив на него несколько раз. И после этого Конор, что удивительно, взял с собой этот сломанный телефон и ушел прочь.

Последовало обращение в полицию и потерпевший, имя которого пока не разглашается, заявил о причинении ущерба в 1 000 долларов - это цена мобильного телефона.

Отметим, что в апреле у Конора Макгрегора должна закончится дисквалификация за причастность к драке, которая произошла после турнира UFC 229. Тогда ирландец в 4 раунде чемпионского боя проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Однако после той встречи грянула массовая драка, к которой оказался причастен и ирландец. Его наказали дисквалификацией до апреля 2019 года. А вот Хабиб Нурмагомедов планирует вернуться в октагон UFC в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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