Облава на московском рынке «Фуд сити» - ищут нелегалов и вооруженных людей

Миграционные рейды по столичным рынкам продолжаются. Напомним, вчера с утра обыски прошли на территориях торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в Люблино и крупнейшего московского рынка «Садовод». По некоторым данным, в полицейских автозаках по отделам полиции развезли более 300 человек. В итоге нашли около двадцати мигрантов без регистрации и разрешительных на работу документов. Их будут готовить к депортации.

Сегодня рейды продолжились - рано утром большие силы полиции и Росгвардии были стянуты к рынку «Фуд сити» на Калужском шоссе. Сегодня это крупнейшая «плодо-овощная база» Москвы.

- В рейдах принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Основная задача - поиск мигрантов-нелегалов, а также людей, объявленных в федеральный розыск. Были основания полагать, что во время обысков на территории рынков может быть найдено неучтенное оружие. Поэтому силовую поддержку оказывает ОМОН и СОБР (подразделения сейчас входят в состав Росгвардиии, - Авт.).

В пресс-службе московской полиции информацию о рейдах никак не комментируют.

- Мы не получали информацию о мероприятиях, которые проводятся на рынках. Вчера тоже не получали, - сообщил дежурный.

КСТАТИ

Осенью 2017 года рынок «Москва» уже оказывался в центре новостей. Его пытались взять штурмом толпы бородатых мужчин. Накануне на территории произошло ЧП - охранники избили таджика, гоняющего на рынке тачку. Мигрант попал в больницу с серьезной травмой головы. Но кто-то распустил слухи, что парень умер, а его труп ЧОПовцы вывезли с рынка в мусоре. Через вотсап и соцсети очень оперативно собрали несколько сотен молодых парней, которые хотели прорваться на рынок, чтобы «отомстить виновным за смерть брата». Полиции пришлось разгонять толпу, задержали около сотни человек.

Один из лидеров (на тот момент) таджикской диаспоры в Москве Каромат Шарипов заявлял «КП», что в той самой гостинице «Дружба» на рынке «Москва» складывается опасная ситуация.

- Таджики живут вместе с таджиками, все земляки. Питаются в двух-трех кафе для своих, там нет случайных людей. Люди едят, разговаривают, с этого все и начинается. Есть молельные комнаты. Мигранты все время общаются только друг с другом. Я знаю, что были таджики, которые сначала уезжали в ИГИЛ (организация, запрещенная в России. - Ред.), потом возвращались назад. Многие из них были завербованы на территории Люблинского рынка.

Правда, через пару месяцев после того ЧП Каромат Шарипов и сам был депортирован из России - оказалось, десять лет назад он получил паспорт гражданина РФ с нарушениями.