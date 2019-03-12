Команда «КП» вышла на первое место в чемпионате Северной Футбольной Лиги

Команда журналистов и читателей «Комсомольской Правды» продолжает успешное выступление в любительском турнире Северная Футбольная Лига (СФЛ). После предыдущего игрового дня наши ребята занимали третью строчку. Однако в минувшую субботу очень мощно провели свои матчи и сумели выйти на чистое первое место.

Отметим, что СФЛ проходит в московском районе Северный - это Северо-восточный округ города. В играх принимают участие по 5 человек со стороны каждой команды. Формат таков, что на протяжении игрового дня каждая команда проводит не менее 10 коротких 5-минутных матчей. Это придает игре высокий темп и интенсивность. В минувшем туре сборная «Комсомолки» одержала 9 побед, еще два матча сыграла вничью. Набранные очки позволили «оранжевым» не просто занять первое место, но и оторваться от ближайших преследователей на целых 12 очков.

Как и неделю назад, специальный корреспондент «Комсомольской Правды» Александр Рогоза продолжает лидировать в рейтинге лучших бомбардиров. На его счету 9 мячей.

- С одной стороны, 12 очков - это серьезное преимущество, - говорит Рогоза. - С другой, при таком формате турнира его можно очень быстро растерять. Поэтому нужно максимально настроиться на оставшиеся матчи 16 марта и просто довести дело до победы. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить первую строчку.

Чемпионат Северной Футбольной Лиги проводится при поддержке Спортивно-Досугового центра «Норд».

Отметим, что команда «КП» довольно часто принимает участие в различных любительских футбольных турнирах. Так, в сентябре прошлого года «комсомольцы» стали финалистами благотворительного турнира «Арифметика добра», который проводился на стадионе «Торпедо». Кроме того, команда - действующий вице-чемпион города Реутов по версии Футбольной Лиги Подмосковья.

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