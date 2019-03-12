"Терпение - добродетель, над которой я работаю. Люблю своих фанатов": Конора Макгрегора освободили под залог после нападения на фаната

Боец ММА Конор Макгрегор был благополучно выпущен из-под стражи под залог из полиции в 12,5 тысяч долларов после нападения на своего же фаната. Инцидент произошел вечером понедельника, 11 марта.

Ирландца арестовали недалеко от ночного клуба в Майами-Бич. Фанат, который был с Конором Макгрегором, хотел с ним сфотографироваться. Однако же ирландец выхватил у него телефон из рук и разбил его. Мобильник забрал с собой. Пострадавший оценил ущерб в 1 000 долларов.

Вскоре же Конор был задержан и доставлен в отделение полиции, где был взят под стражу. Ему были предъявлены обвинения в ограблении и повреждении чужого имущества.

Когда же Конор вышел на свободу под залог, то в своем посте в Инстаграме выразил довольно немало миролюбия ко всему миру:

- Терпение в этом мире - добродетель, над которой я продолжаю работать. Я очень люблю своих фанатов. Спасибо всем, - написал после освобождения Конор Макгрегор.

9 марта ирландский боец UFC окончательно отбыл наказание за нападение на автобус. ЧП произошло в апреле 2018 года перед боем Хабиба Нурмагомедова и Эла Яквинты. Конора приговорили к общественным работам. Свое наказание Макгрегор искупил в церкви, где трудился пять дней. Он посетил священника и провел с ним беседу.

Ну а в апреле, как ожидается, Конор вернется к спортивной карьере после отбытия дисквалификации за массовую драку после турнира UFC 229. Потасовка вспыхнула после его боя с Хабибом Нурмагомедовым.

Конор был оштрафован на 50 тысяч долларов и получил 6 месяцев дисквалификации, а Нурмагомедов - 9 месяцев и 500 тысяч штрафа.