Maruv сделалa сенсационное заявление о Лазареве

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, больше не намерена участвовать в национальном отборе на Евровидение и считает, что этот конкурс уже устарел и неактуален. Также исполнительница cделала сенсационное заявление, пообещав, что будет поддерживает представителя России Сергея Лазарева.

"Буду всех поддерживать. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже и у нас с ним интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но, помимо этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", - сказала исполнительница в прямом эфире в Instagram.

Maruv также заявила, что больше не намерена участвовать в нацотборе на Евровидение и считает, что этот конкурс уже устарел и неактуален. "Нет, не пойду. Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя", - констатировала певица.

Она отметила, что ее отказ от поездки на Евровидение - мудрое и правильное решение. По словам артистки, сейчас она находится на Украине, но в начале апреля уезжает в Россию на гастроли. У певицы запланирован сольный концерт в Москве.

maruvofficial Украинская певица Maruv напомнила об отношениях с Лазаревым

Решение Maruv поддержать Сергея Лазарева на Евровиддении одобрил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам , музыкальное сообщество не знает границ.

"Музыка объединяет людей по всему миру. Maruv сегодня является послом доброй воли с украинской стороны, а Сергей Лазарев - с российской. Они показывают пример того, какими должны быть взаимоотношения между Россией и Украиной, украинцами и россиянами. И именно поэтому Maruv будет болеть за Сергея Лазарева на Евровидении. Не исключено, что со стороны невежественных людей, которые призывают к ненависти и вражде, в нее полетят копья и стрелы, но здравомыслящие люди всегда поддержат Maruv”, - заявил эксперт "КП".

Как писал сайт kp.ru, 25 февраля стало известно, что певица не поедет на Евровидение. Она не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), так как у них возникли разногласия по поводу условий участия в конкурсе. Помимо Maruv от участия в конкурсе отказались еще четверо финалистов отбора. Кроме того, было заявлено, что, в случае победы Сергея Лазарева в этом году, в следующий раз Украина откажется от Евровидения. 27 февраля Украина объявила, что не будет участвовать в Евровидении-2019, которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

Сергей Лазарев 9 марта представил клип на песню Scream. По словам исполнителя, он счастлив вновь принять участие в песенном смотре. На этот раз музыкант обещает показать себя с другой стороны. Как утверждают авторы, композиция "Крик" рождена страхами, которые мы носим в душе. Песня действительно грустная - слезы сами текут из глаз, когда слушаешь историю разбитого сердца.

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