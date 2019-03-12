Композитор из Туркмении стал лучшим на фестивале Башмета

Принято считать, что у нас нет современной поэзии, современной прозы, современной еще чего-то там, и современных композиторов, конечно, тоже нет.

Таким людям ни к чему знать, что, например, уже в пятый раз Зимний фестиваль Башмета в Сочи проводит конкурс композиторов. И в этом году на конкурсе произошло удивительное событие. Представитель бывшего СССР, Мердан Бяшимов из Туркменистана завоевал первое место в конкурсе, и обошел, например, представителя Германии Тобиаса Фанделя, удостоившегося третьей премии.

(Кстати, в этом году давали два первых места и еще одно первое место досталось российскому композитору Алексею Попкову, а второе - Даниилу Посаженникову).

Но всех, кто не считает, будто у нас нет музыки, приглашают 13 марта 2019 года в Камерный зал Московской филармонии (Тверская ул. 31/4). На концерте прозвучит музыка молодых композиторов, финалистов V Международного конкурса композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера.

Среди участников концерта в Москве – Олег Худяков (фортепиано), а также солисты Камерного ансамбля «Солисты Москвы» Кирилл Кравцов (скрипка), Михаил Фейман (скрипка), Андрей Усов (альт), Александр Лунегов (виолончель).

Мировая премьера сочинений состоялась во время финала конкурса композиторов в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств 22 февраля в Зале камерной и органной музыки города Сочи.

Как отметил член жюри конкурса, маэстро Юрий Башмет, самое ценное, что все композиторы в своих сочинениях смогли создать «совершенно разные миры».

«Тут нет никакой глобализации: то, что мы все слышали, - это все уникально», - подчеркнул маэстро.