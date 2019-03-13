Российская медицина: «оптимизация» или шаг в будущее?

Положение дел в российском здравоохранении часто связывается со словом «оптимизация» в его негативном значении. Многие сразу вспоминают про закрытие сельских поликлиник, больниц и ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), прошедшее в «нулевых» годах. При этом создается впечатление, что речь идет о современной повсеместной практике. На деле это не так. Сегодня в российской медицине происходят масштабные преобразования совсем иного рода. Давайте в них разберемся.

«Оптимизация» не всегда значит «улучшение»

В советское время необходимость медицинских учреждений в населенном пункте определялась количеством жителей в нем. По последним советским нормам ФАПы должны были работать в тех населенных пунктах, где проживает более 300 человек. При этом весь XX век шел активный процесс переселения людей в города, отчего количество сел быстро сокращалось. Об этом говорят переписи населения. Так, в течение двух последних, наиболее экономически благополучных, советских десятилетий, т.е. между переписями 1970 и 1989 годов, количество сельских населенных пунктов в РСФСР уменьшилось почти на треть: с 216,8 до 153 тысяч (-29,4%).

Начиная с 90-х годов сокращение количества сельских жителей и числа сел замедлилось, но по-прежнему оставалось значительным. По данным переписи 2010 года, из 153,1 тыс. сельских населенных пунктов в РФ только в 50,9 тыс. проживало более 100 человек (это на 9,1 тыс. меньше, чем в 1989 году), а 19,4 тыс. сел (12,7% от их общего числа) – вообще не имели населения. При этом по старым советским нормам в тех селах, где жителей оставалось менее 300 человек, должны были быть закрыты ФАПы и другие лечебные учреждения.

В результате в ходе «оптимизации», прошедшей в нулевые годы и опиравшейся по сути на советские нормативы, в сельских населенных пунктах было закрыто около 15 тысяч амбулаторий и ФАПов. Процесс в целом оправданный, но проводить его должны были не «эффективные менеджеры», как это случилось во многих регионах, а профессионалы-медики, с аккуратностью и пониманием дела. В результате часто оказывалось, что после закрытия ФАПа оставшимся в селе жителям до ближайшего лечебного учреждения нужно было добираться по полдня. Какая уж тут экстренная помощь или тем более профилактика.

В дело пришлось вмешаться федеральному Минздраву. А вмешаться в ситуацию на местах федеральный Минздрав может только изменяя правила и контролируя их выполнение. Что он и сделал. В 2012 году впервые с советского времени были приняты новые нормативы размещения лечебных учреждений, которые учитывали не только количество жителей в малом населенном пункте, как это было ранее, но и расстояние до ближайшего ФАПа/поликлиники. Так, например, ФАП по новым нормативам должен работать не только в каждом населенном пункте с численностью жителей от 300 до 1 тыс. человек, но и в населенном пункте с численностью жителей от 100 до 300 человек, если до ближайшего медучреждения более 6 километров. Для более крупных сел предусмотрены врачебные амбулатории и центры (кабинеты) общей врачебной практики, для сел меньших размеров – мобильные бригады врачей и система «ответственных домохозяйств».

Несколько лет назад Программой государственных гарантий были определены предельные сроки ожидания медицинской помощи. Так, например, максимальное время доезда скорой помощи по экстренным вызовам установлено в 20 минут. Также были введены и соответствующие правила размещения медицинских организаций с учетом транспортной или шаговой доступности. Согласно этим правилам, например, место расположения станции или больницы скорой помощи устанавливается в 20-минутной транспортной доступности «с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта».

Чтобы учитывать все эти условия и контролировать выполнение правил по всей стране в Минздраве была создана специальная геоинформационная система, содержащая информацию по всем населенным пунктам и медицинским организациям. С ее помощью для восполнения пробелов в сельской медицине были разработаны специальные региональные «дорожные карты», реализация которых уже подходит к концу. Осталось запустить около 400 объектов. Строительство сети первичной медицины на селе по новым правилам будет полностью завершено в текущем году.

Но речь при этом идет не просто о восстановлении утраченного. Речь идет о создании новой системы здравоохранения, основанной на новых принципах, которые диктуются требованиями современной медицины. Среди них, например, – специализация медицинской помощи и приоритет профилактики.

Волны новой медицины

Современную медицину от той, что была еще пару десятков лет назад, отличает качественный прогресс методов диагностики и лечения. Сейчас врачи могут спасать пациентов в таких ситуациях, в которых еще недавно были бессильны. Но современные методы лечения – это как минимум современное высокотехнологичное оборудование и врачи с современным уровнем знаний, умений и профессионального кругозора. А еще это – тесная координация диагностики и лечения, информационное обеспечение и возможность онлайн консультирования с коллегами и продвинутая логистика, обеспечивающая своевременность медицинской помощи.

В итоге передовая современная медицина становится возможной только в условиях специализированных центров, дорогостоящих и требующих системного обеспечения. Такие центры не могут располагаться в шаговой доступности, как обычные поликлиники. Но они не могут и концентрироваться только в столице и крупнейших городах. Сеть специализированных центров должна накрывать всю страну, а ее плотность определяется, прежде всего, срочностью медицинской помощи, которую центры оказывают.

Первые национальные сети современных специализированных медицинских центров начали создаваться в нашей стране в 2008 году. Это были сосудистые центры с отделениями кардиологии и мозгового кровообращения, а также травмоцентры. Сосудистых центров сейчас насчитывается около 600, они находятся в транспортной доступности не более одного часа от населения приписанных к ним территорий. Того самого «золотого часа», когда помощь при сосудистых катастрофах – инфарктах и инсультах – наиболее эффективна. Чтобы гарантированно успевать в этот час, потребовалась и геоинформационная система, и возможности системы ГЛОНАСС, и создание по всей стране региональных диспетчерских центров скорой помощи, которые во многих регионах уже действуют, а в остальных будут запущены к 2021 году.

Сеть сосудистых центров со всей очевидностью показала преимущество современной медицины. Если в терапевтических отделениях сельских и районных больниц больничная летальность пациентов, перенесших инсульт, доходила до 90%, то в сосудистых центрах она сократилась до 10–20%. Всего по стране смертность от инсультов уменьшилась более чем вдвое, а от травм, полученных при ДТП, – на 20%.

За сосудистыми и травмоцентрами последовало развитие сектора родовспоможения и формирование сети перинатальных центров, представленных в каждом регионе и берущих на себя самые сложные случаи. Результатом стало резкое падение уровня материнской и младенческой смертности.

Реализация нацпроекта «Здравоохранение» приведет в ближайшие годы к появлению многоуровневой национальной сети онкологических центров.

Другим важным трендом в медицинской практике стало усиление внимания профилактике и ранней диагностике заболеваний. Выяснилось, что вклад этих мер для сохранения здоровья и продления жизни человека как минимум не уступает вкладу самых современных методов лечения. Старая истина, что болезнь легче предупредить, превратилась в обязательное требование. Первичный уровень медицины, в том числе – сельская медицина, снова стал одним из самых важных, только теперь задач у него прибавилось.

Поэтому национальный проект «Здравоохранение» предусматривает обновление и модернизацию в течение следующего года 1200 объектов сельской медицины. Кроме того, за два ближайших года будет централизовано закуплено около 1300 мобильных диагностических комплексов. С их помощью во всех населенных пунктах с числом жителей менее 100 можно будет проводить профилактические обследования не реже двух раз в год.

Вместе с тем формирование в России многоуровневой системы оказания медицинской помощи означает, что медицинские учреждения, находящиеся в шаговой доступности к пациенту – районные и сельские больницы – будут постепенно лишаться своих функций по лечению сложных заболеваний. По мере создания специализированных центров соответствующие отделения районных больниц будут сокращаться и переориентироваться на профилактику, диагностику, реабилитацию и лечение несложных случаев. Больницы с «круглосуточными койками» будут уступать свое место амбулаториям и дневным стационарам. И этот процесс не имеет никакого отношения к «оптимизации». Так выглядит приход в страну современной медицины.