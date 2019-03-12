Красноярцы принимают наследие Зимней универсиады

В Красноярске завершилась XXIX Всемирная зимняя универсиада. Спортсмены повезли заветные золотые медали в разные уголки мира, а красноярцы, вдохновившись студенческим задором, активно начали записывать своих малышей в спортивные секции. Интерес к спорту вырастает во всех городах, которые когда-либо принимали Студенческие игры. Это отмечают и организаторы, и местные власти. Но для самих горожан важно то, что все объекты Зимней универсиады – это наследие, которым они смогут грамотно распорядиться. К Студенческим играм в Красноярске построили, реконструировали и отремонтировали 34 спортивных, транспортных и медицинских объекта, соответствующих мировым стандартам. На базе спорткомплексов станет возможным открытие отделений спортшкол и, конечно же, проведение мероприятий самого высокого уровня:

- Наша задача сделать так, чтобы все спортивные объекты работали на Сибирь и страну в целом, - комментирует Сергей Алексеев, министр спорта Красноярского края. – Некоторые объекты многофункциональны, поэтому там могут быть организованы состязания не только по зимним видам спорта. Мы планируем в скором времени принять международные соревнования по фристайлу, керлингу, хоккею с мячом и спортивному ориентированию.

Фото: пресс-служба дирекции зимней универсиады-2019

Доступ в спортивные объекты открыт не только профессиональным спортсменам, а всем любителям здорового образа жизни. В Красноярске много людей увлекается спортивной ходьбой и эко-парк Гремячая грива великолепно подходит для тех, кто готов прошагать километры, вдыхая свежий воздух и любуясь живописными видами. Горожане и гости города оценили благоустройство левобережной набережной, парк Покровский.

Многие зрители были впечатлены красотой и удобством нового спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена Красноярск», на котором проводились церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады. В дальнейшем на объекте могут проходить масштабные массовые, но не только спортивные мероприятия, ведь его вместимость – 7 тысяч человек. Преобразился и давно полюбившийся красноярцам и гостям города Фанпарк «Бобровый лог». Это инвестиционный проект генерального партнера Зимней универсиады-2019 – компании «Норникель». В парке 15 горнолыжных трасс разной степени сложности, 10 из них прошли сертификацию на соответствие мировым стандартам FIS:

- Вся команда Фанпарка «Бобровый лог» за время проведения Студенческих игр приобрела еще больший опыт, - комментирует Яна Гриб, директор проектного офиса компании «Норникель».– Для организации соревнований нами была проведена реконструкция объекта. Построен спортивно-тренеровочный блок, вертолетная площадка для санитарной авиации. В Фанпарке функционирует самая современная система снегообразования, высококлассная система безопасности.

Фото: пресс-служба дирекции зимней универсиады-2019

Стоит отметить, что «Бобровый лог» готов принимать самых разных гостей: и профессионалов, и любителей спорта. Кроме того, функционирует трасса для людей с ограниченными возможностями.

Пока сложно делать прогнозы, но понятно одно – проведение в Красноярске Зимней универсиады повысит интерес к спорту и позволит профессиональным спортсменам иметь высококлассные сооружения мирового уровня, на которых можно тренироваться и проводить соревнования, подобно летней Универсиаде в Казани или зимней Олимпиаде в Сочи. Для российского спорта проведение домашней Универсиады – это инвестиции в будущее, ведь именно из студенческого спорта вырастают профессионалы, которые в дальнейшем представляют страну на соревнованиях всех уровней.