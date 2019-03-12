2019-03-12T14:28:50+03:00
Общество

Следственный комитет России получит новые полномочия

Владимир Путин внес законопроект об этом в Госдуму
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Следственный комитет РФ будет наделен правом создавать свои судебные-экспертные учреждения для проведения судебных экспертиз.Следственный комитет РФ будет наделен правом создавать свои судебные-экспертные учреждения для проведения судебных экспертиз.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Президент России Владимир Путин направил в Государственную Думу законопроект, по которому Следственный комитет РФ (СКР)по закону будет наделен правом создавать свои судебные-экспертные учреждения для проведения судебных экспертиз. Напомним, именно СКР расследует тяжкие и особо тяжкие преступления, а также менее тяжкие, но вызвавшие большой общественный резонанс.

Согласно тексту документа, СКР сможет проводить «молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую, видеотехническую, информационно-аналитическую, строительно-техническую, фоноскопическую, лингвистическую, финансово-аналитическую, психофизиологическую (с использованием полиграфа), почерковедческую, баллистическую, дактилоскопическую, портретную, трасологическую, пожарно-техническую, медико-криминалистическую» и другие виды экспертиз, разрешенные законодательством.

Надо сказать, что подобная практика существовала и ранее, но проведение именно судебно-медицинских экспертиз силами экспертов СКР частенько подвергалось сомнению и в суде, как правило, стороной защиты, и даже надзорным органом - прокуратурой. Однако, в настоящее время СКР располагает всем необходимом оборудованием, в том числе,т и новейшими компьютерными комплексами, способными решать самые сложные задачи.

Нововведение отнюдь не исключает ни независимых судебных экспертиз, ни экспертиз, проводимых органами дознания. Но призвано убыстрить подготовку уголовных дел к судебному рассмотрению. Пока же, зачастую, дело может долгое время лежать без движения, поскольку ведомства не проводят экспертизы в оптимальные сроки и не успевают предоставлять заключения по ним для передачи в суд.

Относительно законности наделения следствия СКР такими полномочиями, на что упирают сейчас некоторые правозащитники, критикуя законопроект, все сомнения еще в сентябре 2015-го разрешил Конституционный суд РФ, вынеся положительный вердикт. Что же касается дополнительных затрат на исполнений этих функций, то тут расходов не прибавится, поскольку в структуре СКР и без этих нововведений уже давно организован Главное управление криминалистики. И на его базе в еще в 2017 году СКР создал свой ведомственный Криминалистический центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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