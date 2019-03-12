Охранник Ельцина сбил пенсионерку в Подмосковье

ДТП произошло еще в новогодние праздники в поселке Лесной городок, но дело завели только сейчас. Проверка установила, что в данном деянии усматриваются признаки состава преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения»

6 января 66-летний полковник в отставке Олег Танков на своем Мерседесе сбил пешехода, когда она переходила дорогу. Дело было около полуночи на одном из перекрестков поселка. 62-летнюю Наталью после ДТП сразу доставили в больницу, где диагностировали многочисленные ушибы, черепно - мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа и вывих плеча.

Мерседес Олега Танкова.

Прибывшие на место сотрудники полиции сразу приметили знаковые номера на автомобиле Олега Танкова. Дело в том, что автомобили с серией ММР стоят на балансе различных подразделений МВД и ФСБ, также эту серию можно и купить, но цена будет немаленькая.

Вручение Танкову юбилейной медали Иоанном Павлом II.

Олег Танков с 1977 по 1991 год проходил службу в КГБ СССР, после был одним из главных сотрудников службы безопасности президента Бориса Ельцина. Также Танков проходил службу в ФСО и был сотрудником спецподразделения «Альфа» с 1980 по 1994.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охранник Ельцина, сбивший пенсионерку, был лишен прав за пьяную езду

Олег Танков не первый раз попадает на карандаш к сотрудникам ГИБДД. Еще в далеком 1992 году, когда Олег Евгеньевич еще служил в спецподразделении «Альфа». Тогда он был признан виновным и лишен прав на несколько лет за вождение в пьяном виде. (подробности)