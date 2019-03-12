2019-03-12T15:15:46+03:00
Экономика

Эксперты назвали доход, которого хватит на ипотеку

Доступность жилищных кредитов за год упала на 11%
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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В среднем по стране, семья должна зарабатывать не меньше 71,7 тысяч рублей, чтобы взять среднюю ипотекуВ среднем по стране, семья должна зарабатывать не меньше 71,7 тысяч рублей, чтобы взять среднюю ипотекуФото: Иван МАКЕЕВ
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В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) посчитали, что за год ипотека стала на 11% менее доступна. Другими словами, так выросла минимальная сумма семейного дохода, с которым имеет смысл влезать в жилищный заем.

Теперь, в среднем по стране, семья должна зарабатывать не меньше 71,7 тысяч рублей, чтобы взять среднюю ипотеку. Год назад достаточно было 64,7 тысяч рублей.

- Увеличение средней суммы кредита — одна из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, - считает гендиректор НБКИ Александр Викулин. - Размер займа увеличился прямо пропорционально снижению первоначального взноса. С одной стороны, гражданам теперь проще оформить ипотеку, но с другой — растет тело кредита и общие переплаты.

В разных регионах минимальный семейный доход, с которым можно обеспечить кредит на квартиру, разный. Но в целом, если в семье два работающих человека, и оба они получают не меньше средней зарплаты по региону, то потянуть ипотеку можно.

Подходящий для ипотеки доход семьи. Фото: Рушан КАЮМОВ

Подходящий для ипотеки доход семьи.Фото: Рушан КАЮМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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