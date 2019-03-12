2019-03-12T15:23:56+03:00
Общество

В столице район "Большого Сити" застроят высотными зданиями

Одну из башен разместят внутри транспортного узла
Светлана ВОЛКОВА
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Высотную башню разместят на участке площадью два гектара между Третьим транспортным кольцом (ТТК), Шмитовским проездом и 3-й Магистральной улицей.Высотную башню разместят на участке площадью два гектара между Третьим транспортным кольцом (ТТК), Шмитовским проездом и 3-й Магистральной улицей.Фото: Светлана ВОЛКОВА
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В деловом комплексе "Москва-Сити" осталось достроить четыре башни. Затем в этом же районе начнётся масштабная застройка по проекту "Большой Сити".

- В "Москва-Сити" сейчас строится башня "Нева", из более чем 25 зданий в этом комплексе пока возводятся всего четыре башни, - сообщил сегодня, 12 марта, заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин на открытии международной выставки недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM 2019. - Мы считаем, что проект уже идет к завершению. Теперь мы займёмся расширением района Сити и развитием проекта "Большой Сити". Это фактически территория от Звенигородского шоссе до Кутузовского проспекта. Мы уже готовы в этом году приступить к стройке Северного дублера Кутузовского проспекта.

По его словам, в "Большом Сити" продолжатся развитие Краснопресненской, Шелепихинской, а также Карамышевской набережных. В этот же проект войдут и дома программы реновации вдоль набережной Москвы-реки в районе Камушки.

- Эти пятиэтажки начнём сносить уже в ближайшее время и на месте района Камушки планируем высотный комплекс, - добавил Марат Хуснуллин. - Первые жители начнут получать новые квартиры в марте - апреле. Затем займемся застройкой района, это будет следующий этап развития «Большого Сити». Мы планируем фактически «Большой Сити» с двух сторон – слева и справа по берегам Москвы-реки - застроить достаточно высокими зданиями, чтобы продолжить линию Москва-Сити, как во всех крупных городах - в Шанхае, Нью-Йорке.

Одним из таких высотных комплексов, по его словам, станут две офисные башни внутри транспортно-пересадочного узла недалеко от "Москва-Сити" (см. фото). Их разместят на участке площадью два гектара между Третьим транспортным кольцом (ТТК), Шмитовским проездом и 3-й Магистральной улицей. Комплекс свяжут с Северным дублером Кутузовского проспекта и с помощью эстакады с ТТК. Проект планируется завершить в ближайшие 3 - 4 года.

ТТХ

Высотный комплекс в ТПУ

Общая площадь - 175 тысяч квадратных метров. Из них - 7 тысяч отдадут под торговлю и 3 тысячи - на общественные и транспортные зоны.

Здания соединят с платформой "Тестовской" на одной из первых линий Московских центральных диаметров (МЦД) "Лобня - Одинцово", станцией "Шелепиха" МЦК и Большой кольцевой линией метро.

Парковка на 1443 машиноместа.

На крыше здания будет вертолетная площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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