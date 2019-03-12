2019-03-12T15:50:51+03:00
Общество

Охранник Ельцина, сбивший пенсионерку, был лишен прав за пьяную езду

Полковник Танков уже не раз нарушал правила дорожного движения
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Олег Танков и Борис Ельцин во время вручения наград в Кремле.Олег Танков и Борис Ельцин во время вручения наград в Кремле.
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Олег Танков не первый раз попадает на карандаш к сотрудникам ГИБДД. Еще в далеком 1992 году, когда Олег Евгеньевич еще служил в спецподразделении «Альфа». Тогда он был признан виновным и лишен прав на несколько лет за вождение в пьяном виде. Но как оказалось, это не последнее нарушение полковника. Уже в 2006 году он был оштрафован за то, что незаконно нанес на свой личный БМВ символику оперативных служб. За это нарушение его также лишили прав на длительный срок.

Полковник в отставке Олег Танков отвечал за безопасность Бориса Ельцина. Он организовывал многие внутренние и международные встречи Президента. Сейчас он является Президентом компании «Альфа Транс», которая занимается решением вопросов, связанных с транспортом, логистикой и таможенной очисткой грузов, поступающих на территорию Российской Федерации.

Напомним, 6 января 66-летний полковник в отставке Олег Танков на своем Мерседесе сбил пешехода, когда она переходила дорогу. Дело было около полуночи на одном из перекрестков поселка Лесной городок. 62-летнюю Наталью после ДТП сразу доставили в больницу, где диагностировали многочисленные ушибы, черепно - мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа и вывих плеча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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