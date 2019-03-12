В Подмосковье спасли еще одну пятилетнюю девочку, брошенную мамой

Поздно вечером во вторник, 12 марта, жители многоэтажки в подмосковном городе Раменское услышали плач ребенка. Он доносился из квартиры, дверь которой была заперта. Обеспокоенные жители сразу вспомнили про жуткий случай, который накануне случился в Москве с пятилетней девочкой-маугли и позвонили в полицию.

Совпадение, но внутри однушки тоже оказалась пятилетняя девочка. Малышка плакала и еще больше испугалась, увидев незнакомых людей.

- Девочка была доставлена в больницу для прохождения обследования, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Как удалось выяснить "КП", состояние ребенка опасений не вызывает. девочка полностью здорова. В этой квартире малышка жила вместе с мамой. Почему в позднее время женщина оставила дочку одну, выясняют следователи.

- Мама девочки установлена сейчас она дает объяснения. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Скорее всего, женщине грозит административное дело по статье "неисполнение родительских обязанностей".

А вот маме пятилетней девочки-маугли из Москвы грозит реальный срок заключения. Напомним, кроха была найдена в квартире, которая больше напоминала свалку мусора. В жутких условиях она жила почти всю свою жизнь. Как итог - серьезные проблемы со здоровьем и отставание в развитии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нюхает еду и не проронила ни звука": девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице

Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила девочку-маугли в московской больнице. Пятилетнюю одичавшую Лида (имя ребенка изменено по этическим причинам - прим. ред.) среди кучи мусора и грязи нашли полицейские и спасатели, которые вскрыли дверь московской квартиры на Ленинградском шоссе (подробности)

"Во всех комнатах было по колено мусора": Соседи в Москве спасли 5-летнюю девочку-маугли от собственной матери

Жуткая история произошла в доме по Ленинградскому шоссе. Ночью 10 марта в одной из квартир на восьмом этаже плакал ребенок. Это услышал жилец по имени Денис, который вышел покурить на площадку. Он начал стучать в дверь, но ему никто не открыл. Плач становился громче и мужчина решил вызвать полицию. Те приехали вместе с сотрудниками МЧС и решили ломать дверь. Ребенку, очевидно, требовалась помощь (подробности)

«Отец сразу ушел из семьи, а мать врала, что работает в «электросетях»: соседи девочки-маугли рассказали, как спасали ребенка из заваленной мусором квартиры

Московские следователи разбираются в деталях шокирующей истории. Мы уже писали: накануне в московской квартире нашли девочку-маугли. 5-летняя Лида (имя изменено) не умеет говорить, дичится людей. Жильцы дома номер 134 по Ленинградскому проспекту уже много раз вызывали полицию, жалуясь то на странные запахи, которые доносятся из квартиры на 8 этаже, то на плач ребенка. Однако в ночь на воскресенье приехавший на очередной сигнал наряд полиции вызвал коллег из МЧС и попросил взломать дверь. От запаха, который ударил в лицо, некоторых даже вырвало. Трехкомнатная квартира под завязку забита гниющим мусором. На одной из куч лежала девочка (подробности)