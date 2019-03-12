Больше двух месяцев более сотни жителей России добивались блокировки сайт-клона популярного крымского пансионата "Волга" ( bc-volga.ru). Напомним, хакеры полностью скопировали информацию с официальной странички пансионата и поставили продажу липовых путевок на поток.

Пока люди писали заявления и оббивали пороги полицейских участков, мошенники продолжали зарабатывать. Сейчас в списке пострадавших более 150 человек, а общая сумма ущерба перевалила отметку в три миллиона рублей. Но теперь их лавочку прикрыли. После публикации в "Комсомолке" сайт заблокировали.

Сейчас полицейские пытаются установить владельцев странички. Средства люди перечисляли на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в разных частях страны от Омска до Краснодара.

После публикации в "КП" сайт-клон, продававший поддельные путевки в Крым, заблокировали

Но и это еще не все. Те же самые аферисты создали еще два сайта-клона.

- Это лже-сайты пансионата "Лдзаа" в Абхазии ( ldzaa.com) и пансионата "искра в Крыму ( iskra-krym.ru). Схема обмана прежняя. А число пострадавших растет c каждым днем. При этом реклама с переходом на эти сайты размещена на популярных порталах. Будьте внимательными и тщательно все проверяйте, прежде чем купить путевку, - обратилась к туристам Юлиана Кудряшова, активиста инициативной группы обманутых туристов.

Как обманывают туристов и что нужно делать, чтобы не попасться, подробнее читайте тут.

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