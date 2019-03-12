2019-03-12T17:42:28+03:00
Общество

Сайт KP.RU вошел в тройку лидеров самых цитируемых СМИ в соцсетях

Компания Brand Analytics подвела итоги за февраль 2019 года
Елизавета ФРОЛОВА
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KP.RU улучшила свои показатели по сравнению с прошлым месяцемKP.RU улучшила свои показатели по сравнению с прошлым месяцемФото: EAST NEWS
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Компания Brand Analytics опубликовала топ-100 медиаресурсов на основе индекса цитируемости. Сайт KP.RU поднялся в рейтинге по сравнению с прошлым месяцем и вошел в тройку лидеров.

«Для расчета рейтингов проанализированы публичные русскоязычные сообщения, опубликованные за месяц в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Мой Мир, МирТесен, а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям», - поясняет Brand Analytics.

Первую строчку в обновленном рейтинге заняло РИА Новости, вторую — Лента.ру. «Комсомолка» расположилась на третьем месте с приростом в 2,216 ссылок по сравнению с прошлым месяцем. Общее количество ссылок — 296 689. Доля издания, или процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге — 3%.

В феврале KP.RU была на четвертом месте.

В топ-5 также вошли ТАСС и RT.

Таблица цитируемости СМИ. Фото: Brand Analytics

Таблица цитируемости СМИ. Фото: Brand Analytics

ИСТОЧНИК KP.RU

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