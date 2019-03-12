Ксения Собчак и Максим Шевченко поспорят о Сталине

Вчера Ксения Собчак не смогла прийти на рубку с Максимом Шевченко. Но они встретятся сегодня в прямом эфире радио "Комсомольская правда" и поспорят: «Почему россияне до сих пор почитают генсека?»

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Ксения Собчак и Максим Шевченко спорят о Сталине.

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