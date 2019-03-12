2019-03-12T17:40:09+03:00
Общество

Ксения Собчак и Максим Шевченко поспорят о Сталине

Журналисты встретятся в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда" [видеотрансляция с 22.05]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Вы можете звонить в прямой эфир нашим гостямВы можете звонить в прямой эфир нашим гостямФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вчера Ксения Собчак не смогла прийти на рубку с Максимом Шевченко. Но они встретятся сегодня в прямом эфире радио "Комсомольская правда" и поспорят: «Почему россияне до сих пор почитают генсека?»

Смотрите видеотрансляцию из студии с 22:05 (мск), на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.FM.KP.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Ксения Собчак и Максим Шевченко спорят о Сталине.

Вы можете звонить в прямой эфир нашим гостям по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

ИСТОЧНИК KP.RU

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