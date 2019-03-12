Осторожно, беспилотник: тестирование машин на дорогах Москвы начнется в апреле-мае 2019 года

Шесть компаний-разработчиков беспилотных машин планируют начать опытные испытания на дорогах Москвы. Около 150 машин могут выйти на столичные трассы уже в апреле-мае 2019 года. Начнут обкатку по сухим дорогам, но испытания продолжат и в условиях дождливой осени, и русской зимы.

Выводы делать в 2022 году

Опознать беспилотники на дорогах Москвы будет легко – на заднем стекле должен значиться знак «А». Передвигаться машины будут со скоростью до 60 км/ч. В салоне все еще пока будет находиться инженер.

- Разработчики сами предлагают маршруты, по каким они хотели бы передвигаться в рамках тестирования. Разрешение согласовывается с московским ГИБДД. Это могут быть любые трассы – МКАД, ТТК, Новый Арбат. Главное – согласование в ГИБДД, - рассказал президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. – Разработчики будут получать разрешение на полгода, после смогут обновлять их. Выводы мы сможем делать только в 2022 году.

Заявки на участие в весенних тестированиях подали компании «Яндекс», «Камаз», «КБ Аврора», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, университет Иннополис, акционерное общество «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем». Однако пока ни одна из них не получила сертификацию. То есть до выхода на дороги Москвы машина должна пройти все испытания (ориентировочно за 45 дней), например, на платной базе НАМИ в Дмитровском районе.

Беспилотники можно воспринимать скептически. Мол, нереальность, ничего не заменит глаза человека. Но о каких глазах мы говорим? Зрение на 100%? О каком человеке (водителе): трезвом, в состоянии спокойствия, вне стресса? А что, если чашка кофе, рюмка коньяка, звонок по телефону, дождь? Многие факторы влияют на качество управления автомобилем. Беспилотные машины якобы должны выигрывать борьбу с человеком, ведь «робот» не подвержен стрессу и внешним факторам. Но пока без инженера в салоне беспилотник двинуться с места не сможет. Как говорится, с чего-то начинать надо.

Идеальной машины пока нет

За разработку беспилотных машин взялись многие производители в России, свои умы демонстрируют институты транспорта и производители машин. Идеального беспилотника пока нет. У одного детали ломаются, другой - не считывает красный знак светофора, третий – сносит ограждения «ведутся работы». А все потому, что беспилотники создаются «кустарным» способом. Элементарно - нет денег для реализации классного беспилотника. Тот же «Яндекс» покупает б/у машины, которые «начиняет» камерами, датчиками. Но при сертификации (обязательная проверка перед выпуском беспилотного авто на дороги) потребуется проверить не только созданные датчики, но и исправность авто. В общем, на уровне тестирования разработчики не сильно бы хотели вкладываться. Хотя лучше бы взять и создать беспилотник с нуля - от корпуса до "начинки". Увы, таких конкурсантов нет. Только «самоделки» из машин ГАЗ, Ford, КАМАЗ, Nissan. Вроде бы нужно с чего-то начинать, но и рисковать на дорогах нельзя.

- Москва – это мегаполис. А выход на дороги столицы беспилотного транспорта – это опасность для обычных участников дорожного движения. Одно дело дороги Германии, где 100% разделительные заграждения стоят, и выехать на встречную полосу физически нельзя. В России таких дорог мало. И вот мы, допустим, видим беспилотную машину на федеральной трассе. Кто захочет оказаться на месте водителя обычного автомобиля, который едет с нормальной скоростью? Никто. Пока сложно воспринимаются новшества, - говорит заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.

Получается, что государство пока наблюдает за созданием беспилотного транспорта со стороны? Не совсем. На тестирование будут выделяться гранты – до 40 млн рублей в год. Речь о нормативной базе пока не ведется, однако правительство России уже подписало постановление «О проведении эксперимента по эксплуатации на автодорогах высокоавтоматизированных транспортных средств». Эксперимент, как значится в документе, продлится до 1 марта 2022 года. Тогда же будет проведена оценка результатов эксплуатации. И лишь тогда будут вноситься поправки в нормативную базу.

Наблюдают со стороны за экспериментом и другие производители автомобилей. Никто не хочет «облажаться». Но уже в следующем году свои беспилотники хотят показать шведы - производитель грузовых машин Scania и легковых автомобилей Volvo.

ВАЖНО

Кто ответит за аварию с участием беспилотника?

- Так как машины выйдут на дороги в рамках тестирования, то обозначено, что ответственность несет владелец этого беспилотного автомобиля. Предполагается, что разработчик, выводя свою машину на дороги Москвы, подтверждает, что она безопасна для других участников дорожного движения. Естественно, что в автомобиле будет находиться инженер-испытатель, который проходит медицинский осмотр перед каждым выездом, компания также будет проводить технические проверки по чек-листу, прежде чем машина окажется на дороге общего пользования. Поэтому разработчик несет полную ответственность за все, что происходит на дороге и за возможный вред другим участникам дорожного движения, - говорит директор инфраструктурного центра НТИ «Автонет» Екатерина Кочергина.

Где можно применить беспилотники?

- компания «КАМАЗ» разработала автоматизированные грузовые автомобили, уже известно, что их тестирование будет проходить в Набережных Челнах;

- ООО «КБ Аврора» создали беспилотную сельскохозяйственную технику и автобусы;

- «Яндекс» разработали автоматизированные легковые автомобили - будущее такси;

- Университет Иннополис, АО «НКБ ВС» и МАДИ представят виды беспилотного транспорта, способного передвигаться по зимним и сложнопроходимым дорогам.

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О появлении беспилотного транспорта в Москве говорят давно. В реальности пока представить движение автомобиля без водителя в столичном потоке довольно сложно. Даже в метро пока нет беспилотных поездов, хотя там меньше препятствий - нет пешеходов, гололеда, дорожных работ, светофоров. Но разработчики уже создали несколько беспилотных машин и начали тестировать их в инновационном центре "Сколково" и центре испытаний "НАМИ". Только после получения разрешения компании смогут выпустить авто на дороги Москвы (подробности)