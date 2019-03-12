Тайный язык китайских женщин впервые зазвучит с российской сцены

Культурную сенсацию и подарок всем феминисткам заготовили устроители фестиваля «Виртуозы гитары». Впервые мы услышим тайные песни китайских женщин. 20 марта, в день открытия фестиваля «Виртуозы гитары» со сцены КЗ имени Чайковского прозвучит концерт оскароносного композитора Тан Дуна «Ню Шу: тайные песни женщин».

Тан Дун - лауреат многочисленных наград, в том числе «Грэмми», входит в десятку самых исполняемых композиторов современности. Российскому слушателю он известен по знаменитому фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (в двухтысячном году Тан Дун получил «Оскара» за музыку к этой ленте).

- Трудно переоценить значимость этой премьеры, - рассказал «КП» гитарист Артем Дервоед. - Тан Дун выдающийся симфонист и каждое его новое произведение - это событие мирового масштаба. А уж особенно важно, что впервые произведение прозвучит на гитаре.

Что такое «Ню Шу: тайные песни женщин»

Так созвучный с русской "Нюшей" китайский язык Ню шу - удивительный культурный феномен.

- Это тайный язык женщин, который создавался женщинами в феодальном Китае с XIII века, - рассказывает Артем Дервоед. - Никто, кроме женщин, не мог понять этого языка. Он передавался из поколения в поколение, и это единственный известный язык, имеющий гендерную привязку.

Концерт построен необычно. Главную партию в нем исполняют... микрофильмы с записями песен китаянок. (Причем, для трансляции фильмов приедет специальный исполнитель из Китая, который сможет замедлить или ускорить записи в нужных местах).

Тайные песни женщин Тан Дун добывал в небольшой деревне в провинции Хунань, где язык еще жив. На основе отснятого материала композитор создал 13 микрофильмов и сочинил совершенно новую музыку для их сопровождения. По первоначальному замыслу концерт задумывался для микрофильмов, арфы и оркестра, но впервые Тан Дун изменил себе и изменил арфу на гитару.

- Мы встретились с Тан Дуном в Нью-Йорке на концерте. Он послушал меня и разрешил мне сделать переложение для гитары, чего раньше никому не позволял, - рассказал Артем Дервоед.

По словам музыканта, этот случай будет иметь огромное значение для истории гитары. К сожалению, у больших композиторов не так много произведений для гитары и в среде музыкантов сильно заблуждение, что чуть ли не единственное крупное и значимое произведение - это Аранхуэсский концерт композитора Родриго.

Развеять заблуждение можно будет в первый день фестиваля, когда со сцены прозвучат концерты для гитары, написанные разными композиторами, в том числе, современными. А для любителей ностальжи - будет и знаменитый «Аранхуэс». Его исполнит легендарный гитарист Пепе Ромеро.