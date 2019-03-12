2019-03-12T19:24:40+03:00
Звезды

Тайный язык китайских женщин впервые зазвучит с российской сцены

В Москве пройдет премьера концерта для китайских женщин и гитары
Сергей СЕЛЕДКИН
Поделиться:
Тан Дун - лауреат многочисленных наград, в том числе «Грэмми», входит в десятку самых исполняемых композиторов современностиТан Дун - лауреат многочисленных наград, в том числе «Грэмми», входит в десятку самых исполняемых композиторов современностиФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Культурную сенсацию и подарок всем феминисткам заготовили устроители фестиваля «Виртуозы гитары». Впервые мы услышим тайные песни китайских женщин. 20 марта, в день открытия фестиваля «Виртуозы гитары» со сцены КЗ имени Чайковского прозвучит концерт оскароносного композитора Тан Дуна «Ню Шу: тайные песни женщин».

Тан Дун - лауреат многочисленных наград, в том числе «Грэмми», входит в десятку самых исполняемых композиторов современности. Российскому слушателю он известен по знаменитому фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (в двухтысячном году Тан Дун получил «Оскара» за музыку к этой ленте).

- Трудно переоценить значимость этой премьеры, - рассказал «КП» гитарист Артем Дервоед. - Тан Дун выдающийся симфонист и каждое его новое произведение - это событие мирового масштаба. А уж особенно важно, что впервые произведение прозвучит на гитаре.

Что такое «Ню Шу: тайные песни женщин»

Так созвучный с русской "Нюшей" китайский язык Ню шу - удивительный культурный феномен.

- Это тайный язык женщин, который создавался женщинами в феодальном Китае с XIII века, - рассказывает Артем Дервоед. - Никто, кроме женщин, не мог понять этого языка. Он передавался из поколения в поколение, и это единственный известный язык, имеющий гендерную привязку.

Концерт построен необычно. Главную партию в нем исполняют... микрофильмы с записями песен китаянок. (Причем, для трансляции фильмов приедет специальный исполнитель из Китая, который сможет замедлить или ускорить записи в нужных местах).

Тайные песни женщин Тан Дун добывал в небольшой деревне в провинции Хунань, где язык еще жив. На основе отснятого материала композитор создал 13 микрофильмов и сочинил совершенно новую музыку для их сопровождения. По первоначальному замыслу концерт задумывался для микрофильмов, арфы и оркестра, но впервые Тан Дун изменил себе и изменил арфу на гитару.

- Мы встретились с Тан Дуном в Нью-Йорке на концерте. Он послушал меня и разрешил мне сделать переложение для гитары, чего раньше никому не позволял, - рассказал Артем Дервоед.

По словам музыканта, этот случай будет иметь огромное значение для истории гитары. К сожалению, у больших композиторов не так много произведений для гитары и в среде музыкантов сильно заблуждение, что чуть ли не единственное крупное и значимое произведение - это Аранхуэсский концерт композитора Родриго.

Развеять заблуждение можно будет в первый день фестиваля, когда со сцены прозвучат концерты для гитары, написанные разными композиторами, в том числе, современными. А для любителей ностальжи - будет и знаменитый «Аранхуэс». Его исполнит легендарный гитарист Пепе Ромеро.

Concierto de Aranjuez (1939) - Joaqu n Rodrigo - DRSO - Pepe Romero - Rafael Fr hbeck de Burgos.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Панкратов-Черный: «Что я стал актером, надо говорить спасибо Андрону Кончаловскому»
Конечно, мы знаем его как актера, любим за комедии, в которых он просто блистателен. И мало кто из зрителей догадывается, что он в душе – настоящий лирик, пишущий прекрасные стихи…
«Олдтаймер-Галерея» представит уникальную экспозицию старинных автомобилей и антиквариата в Москве
28-я выставка состоится в Конгрессно-Выставочном Центре «Сокольники» с 7 по 10 марта 2019 года. На этот раз экспозиция займёт сразу три павильона, её общая площадь превысит 10.000 кв. метров
Новости 24
Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом номер один
В Венесуэле расследуют причастность Гуайдо к атаке на энергосистему страны
Работа электросетей Венесуэлы восстановлена почти по всей территории страны
Nord Stream 2 AG ответила на призыв Европарламента остановить «Северный поток - 2»
Первый конкурс проектов в IT-сфере «8-Bit» стартовал в Калуге
В Госдуме оценили призыв Европарламента по «Северному потоку – 2»
Украинский депутат подал в суд на главу Рады из-за голосования за стратегический курс на НАТО
МИД Австрии отреагировал на критику Вашингтона по «Северному потоку-2»
Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа
Россияне рассказали, куда отправятся на майские праздники
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
Правительство РФ направит 70 млрд руб на оснащение школ российским ПО
Германия, Британия и Франция закрывают воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
Роман Старовойт рассказал, почему 2019 год в Курской области объявлен Годом дорог
Лечить сердечные патологии будут с помощью стволовых клеток
Роман Старовойт: «Задача нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - стремиться снизить число погибших до нуля»
Уже 25 авиакомпаний отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии
Профильный комитет Госдумы готов доработать закон о хостелах