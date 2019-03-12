Пресс-секретарь главы Чечни: Те, кто обвиняет главу нашего парламента Магомеда Даудова в том, что он якобы объявил кому-то "кровную месть", сами не знают, что это такое

- Альви, по СМИ, в том числе зарубежным, идет такая информация, что якобы председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов «объявил кровную месть» одному из блогеров (не будем его рекламировать), который проживает в одной из зарубежных стран. Как бы вы это прокомментировали? Я так понял, что Даудов обиделся на то, что тот господин не очень хорошо высказался в адрес нашего Героя, который бывал и в редакции «Комсомолки» - первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова.

- Саша, рад вас слышать.

Во-первых, хочу сразу сказать, что Магомед Даудов не обиделся, а потребовал ответа за клеветнические высказывания, которые звучат от блогера, названного вами.

Магомед Хожахмедович никакой «кровной мести» не объявлял. Те, кто говорит, что якобы председатель парламента Чеченской Республики объявил «кровную месть», они понятия не имеют, что такое «кровная месть», не имеют понятия, в каких случаях объявляется «кровная месть», и искажают истину. Это первое.

Второе. Я слушал это заявление Магомеда Хожахмедовича. (Он говорил по-чеченски. - А. Г.) Считаю себя неплохим знатоком чеченского языка, и могу уверенно заявить, что там вообще намека нет на «кровную месть».

Но там Магомед Хожахмедович в жесткой форме, но объективно, говорит, что человеку, который допускает клеветнические высказывания в адрес нашего первого президента, Героя России Ахмата-хаджи Кадырова, - ему будет предъявлен спрос, и он будет обязан объясниться по этому поводу.

Я считаю, что наш спикер поступил совершенно правильно, продумал свои действия, не допустил никакой ошибки. И я убежден, что таким же образом поступил бы любой житель Чеченской Республики.

- Скажите, а Рамзан Ахматович Кадыров в курсе этой ситуации? Как он ее оценивает?

- Я не могу сказать, Рамзан Ахматович - в курсе или нет. Потому что я не думаю, что названный вами блогер – это человек уровня главы Чеченской Республики, чтобы он уделял этому внимание, чтобы он что-то читал или слушал, звучащее из его уст.

- Спасибо огромное за исчерпывающие ответы. Привет Грозному, привет Чеченской Республике.

- Спасибо большое вам. Желаю удачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696764" frameborder="0"></iframe> Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чеченской республики: "Те, кто обвиняет главу нашего парламента Магомеда Даудова в том, что он якобы объявил кому-то "кровную месть", сами не знают, что это такое".Александр ГАМОВ

КСТАТИ

Напоминаем - ранее британская телерадиокорпорация сообщила, что Даудов во время прямого эфира в Instagram якобы «объявил кровную месть» чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, проживающему в Польше. Сейчас видеозапись недоступна, но блогер заявил, что «воспринимает угрозу всерьез».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кремле объяснили слова премьера Чечни о кровной мести

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что премьер-министр Чеченской Республики Магомед Даудов объявил кровную месть скрывающемуся чеченскому блогеру (подробности)