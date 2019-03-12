Супермодель Бар Рафаэли станет ведущей конкурса «Евровидение-2019»

Израильская телерадиокорпорация KAN, ответственная за проведение международного конкурса популярной музыки «Евровидение-2019», утвердила кандидатуры четырех ведущих мероприятия.

В их число вошла супермодель Бар Рафаэли, начавшая свою карьеру в… 8-месячном возрасте, когда она впервые появилась на обложках журналов. Это не первый телевизионный опыт в карьере Рафаэли: она вела израильскую версию шоу The X Factor.

Вместе с Рафаэли на экранах телевизоров европейских стран появятся известные израильские телеведущие и продюсеры Эрез Таль и Аси Азар. Таль – автор идеи телевизионной игры The Vault, хорошо известной и в России.

Таль и Рафаэли выбраны в качестве основных ведущих конкурса. Аси Азар и певица Люси Аюб, комментировавшая для израильских зрителей «Евровидение-2018», будут вести репортажи из зеленой комнаты.

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