Сергей Никоненко поднял «Весенний вопрос» на 35-летнем юбилее творческой деятельности Ларисы Шарохвостовой

55-летняя Лариса Шарохвостова оказывается уже 35 лет радует нас своими ролями. Если в кино ей чаще всего достаются роли «женщины с непростой судьбой», то в жизни все наоборот — многолетний брак с Сергеем Маховиковым считается одним из самых крепких союзов нашего кино. Супруг, конечно же был рядом в такой знаменательный день — юбилей творческой деятельности. Как, впрочем, и все самые близкие люди. Дмитрий Харатьян, Светлана Безродная, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Аристарх Ливанов, Борис Токарев, Татьяна Абрамова, продюсер Юрий Душин, поэты Михаил Шабров и Виктор Пеленягрэ, Николай Денисов, 5-летняя мама артистки и многие другие в этот день осыпали Шарохвостову комплиментами и пожеланиями счастья.

55-летняя Лариса Шарохвостова оказывается уже 35 лет радует нас своими ролямиФото: предоставлено пресс-службой

Чествование прошло на премьере концерта-спектакля «Ты только верь!..» в ДК «Успенское». Лариса Анатольевна представила лучшие песни из своего репертуара, прочитала любимые стихи, а также пригласила на сцену гостей, которые рассказали о своей дружбе с артисткой. Николай Бурляев вспоминал, что увидел в Шарохвостовой родную душу:

- «У нас общие казачьи корни. Лара из Сибири, с Алтая. Когда я это узнал, сердце мое еще больше распахнулось, поскольку Алтай - родина Шукшина, там хорошие люди рождаются… У нас одна прописка с Ларисой — наша любимая Россия»…

Харатьян признался, что «главное - не награды, а служение кинематографу, искусству и сцене - в этом Лариса, безусловно, преуспела!». А Сергей Никоненко придумал искусное поздравление, процитировав "Весенний вопрос" Владимира Маяковского:

- «Ларис, страшное у меня горе. Вероятно, лишусь сна. Вы представляете. Вскоре в РСФСР придет весна», а затем прочел «Облако в штанах». Муж артистки исполнил свою песню «Потудань» из фильма «Платина», получив «в ответ» от Ларисы Анатольевны стихотворение «Ангел». После концерта батюшка православного храма в селе Перхушково поблагодарил Ларису Шахворостову за любовь, которую она подарила всем в этот вечер, и выразил надежду, что Бог примет эту жертву.