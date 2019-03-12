«Попытка выжать последние крохи на антироссийском популизме»: в Госдуме отреагировали на резолюцию Европарламента

В Госдуме сочли скандальную резолюцию Европарламента в отношении России попыткой уходящего созыва получить какие-то дивиденды на русофобии.

- Решения Европарламента не обладают окончательной юридической силой. Призывы свернуть «Северный поток-2» или отказаться от стратегического партнерства с РФ остаются пока только призывами, хотя и крайне русофобского характера. Это не удивительно, учитывая, что доклад был подготовлен евродепутатом из Латвии Сандрой Калниете, известной своей абсолютной необъективностью в отношении России, - напомнил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - И также нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что резолюция принимается под занавес действующего созыва ЕП. Уходящие европарламентарии, осознавая бесполезность всех санкционных мер против нашей страны, пытаются выжать последние крохи политической выгоды для себя на антироссийском популизме.

Напомним, во вторник Европарламент большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал остановить «Северный поток-2» и прекратить считать Россию стратегическим партнером ЕС.

- Давайте подождем выборов в Европарламент в мае, и тогда будем делать дальнейшие прогнозы и выводы. Уверен, что туда придут здравомыслящие и заинтересованные в процветании общего Европейского континента люди, - заключил депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2»

В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию, которая позволит применить индивидуальные санкции в отношении россиян, уличенных в нарушении прав человека. За проголосовали 402 депутата, против — 163, а 89 — воздержались (подробности).