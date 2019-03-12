Пытался разбудить, но так и не смог: в Москве девятилетний мальчик нашел мертвыми свою маму и отчима

Жуткую картину утром в понедельник, 11 марта, обнаружил девятилетний московский школьник. Мама мальчика, 31-летняя Анна Каленик и ее гражданский муж 29-летний Александр Дробный умерли прямо в постели. Ребенок пытался разбудить маму, но сделать это так и не смог. Испуганный мальчишка позвонил бабушке, которая вызвала скорую и полицию.

На теле женщины и мужчины следов насильственной смерти не нашли. Следователи перебирали различные версии. Отравлением угарным газом эксперты опровергли в первые же часы. В квартире был ремонт, но пары от краски не могли убить двоих молодых людей. Опасных продуктов на кухне тоже не нашли. Результаты вскрытия добавили ясности. Хотя причину гибели пары можно назвать лишь предварительной.

- Речь идет об употреблении наркотических веществ. Однако, чтобы выяснить, каких именно, необходимо провести гистологическую экспертизу. Результаты будут готовы в течение двух - трех недель, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органов.

Косвенной уликой, подтверждающей именно эту причину смерти, стала телефонная переписка, которую пара вела накануне вечером. Речь шла о закладке наркотиков. Шок, но умершая женщина при этом была не четвертом месяце беременности. На свет должна была появиться девочка.

Родственники и друзья семьи не верят в официальную версию событий.

- Она была замечательной мамой, всегда о сыне заботилась. С отцом ребенка они разошлись, а потом в ее жизни появился новый мужчина. Может быть, это он как-то плохо на нее влиял, - рассказал подруга женщины Ольга.

Родной отец мальчика и его бабушка так и не решились рассказать ему правду. Они готовы взять ребенка под опеку. После развода мальчик часто оставался ночевать у папы и жил на два дома.

- Он ничего не понял и думает, что мама просто уснула. В версию с наркотиками тяжело поверить. Лично я Аню всегда видела в нормальном состоянии. Она очень ответственная и заботливая мама была, - рассказал "КП" родственница женщины, которая просила не называть ее имя.

Окончательную причину смерти молодых людей назовут в конце марта. "Комсомолка" следит за ходом расследования.

ОФИЦИАЛЬНО

- По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.