Дети Алтайского края изучают природу в школе "Фауна"

Еноты и королевский питон, морские свинки и красноухие черепахи, целых девять пород голубей со всей России и многие другие животные и птицы для школьников Алтайского края - не просто картинки в учебниках, а самое настоящие друзья, к которым можно прийти в гости.

Мини-зоопарк - настоящая гордость Алтайского краевого детского экологического центра, который уже несколько десятилетий помогает школьникам познавать окружающий мир. Подростки, интересующиеся природой, учатся здесь ветеринарии, пчеловодству, зоотехнике, осваивают экологическую журналистику.

При центре больше 10 лет назад возник клуб «Фауна», который объединяет неравнодушных детей и родителей. Они помогают ухаживать за животными в мини-зоопарке, подкармливают птиц зимой, кормят бездомных животных, проводят праздники и выставки. Только в прошлом учебном году участники клуба завоевали победы в более чем 70 конкурсах краевого, Всероссийского и международного уровней.

Клуб «Фауна» объединяет неравнодушных к природе детей и их родителей Фото: Алтайский краевой детский экологический центр

В 2018 году фонд президентских грантов поддержал новый образовательный проект экологического центра и организации «Моя малая родина» - "Открытая эколого-просветительская школа "Фауна".

Здесь на базе мини-зоопарка одаренные ребята смогут заниматься с педагогами исследовательской работой по естественнонаучным направлениям. Для этого оборудуют зоологическую лабораторию, а также лабораторию с современными микроскопами.

- Мини-зоопарк станет местом организации реальных исследовательских проектов. Тематика учебно-исследовательских работ разнообразна и будет касаться поведенческой биологии, проблем разведения животных в условиях зоопарка, ветеринария, генетика и селекция, - отмечают организаторы школы.

Поддержка фонда президентских грантов помогла провести серьезный ремонт в мини-зоопарке. В конце 2018 года его обитатели переехали в современные высокотехнологичные вольеры, оборудованные приборами, которые отвечают за климат и освещение. Так, каждый питомец теперь содержится в условиях, максимально приближенных к его естественному месту обитания.

Всего в зоопарке содержатся 80 особей 35 видов: млекопитающих, рептилий и птиц. Особая гордость - питомник российских пород голубей. В нем содержатся более 100 особей 9 пород декоративных и бойных голубей, в том числе и очень редких - Барнаульский монах и Алтайский шалевый.

В будущем в вольерах планируется установить камеры, которые позволят детям наблюдать за своими подопечными в Интернете в режиме реального времени. Кроме того, виртуально “попасть” в мини-зоопарк смогут школьники со всего Алтая - уже сейчас в АКДЭЦ более 600 ребят из сел и городов края учатся на заочной форме.

Важная часть проекта школы, которая уже запущена - работа с особенными детьми с использованием арт-терапии, анималотерапии, игровой терапии. Занятия проводят опытные педагоги – психолог и биолог.

Фонд президентских грантов поддержал новый образовательный проект "Открытая эколого-просветительская школа "Фауна" Фото: Алтайский краевой детский экологический центр

- Анималотерапия – это разновидность психотерапевтической помощи, при которой используются животные. На занятиях дети имеют возможность контактировать с животными не только непосредственно, но и опосредованно – с их изображениями, образами, сказочными героями, - рассказывают в школе.