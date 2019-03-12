Путину пообещали запустить мощнейшую в мире нейтронную установку

Директор научно-исследовательского института «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук доложил президенту - над чем работает центр сегодня.

- Известно хорошо, что «курчатник» был основан в 1943 году, когда были большие проблемы в стране, война шла, тем не менее начали уже работать над атомным проектом. Но потом «курчатник» преобразовался в многопрофильный центр. В 80-х годах, по-моему, он даже был центром создания отечественного интернета. Чем живёт «курчатник» сейчас? - спросил Владимир Путин.

- Он живёт вашими заботами, позвольте так сказать, потому что с 2007 года, когда вы провели совещание по нанотехнологиям, с тех пор мы развиваем все классические направления, связанные с ядерным комплексом, создали принципиально новые направления, связанные с природоподобными технологиями и с конвергенцией наук и технологий, - ответил Ковальчук. - Мы создали не имеющий аналогов НБИКС-центр, база природоподобия, и у нас сегодня мощнейший генетический задел. У нас огромный задел в области меганауки.

Глава "Курчатовского института" рассказал, что центр за эти годы стал "неотъемлемой частью мирового и европейского ландшафта".

- Как в Гатчине развивается проект? - спросил президент.

- Благодаря тем совещаниям, которые вы проводили в Дубне много лет назад, меганаука развернулась, и мы вернулись к себе, - ответил Ковальчук. - Четыре выбранных проекта начали жить на территории России, и один из них – это Гатчина. Мы завершили первый этап энергетического пуска самого мощного в мире высокопоточного реактора ПИК на нашей площадке в Гатчине. К концу года мы должны завершить выход на все параметры, которые запланированы к концу года. И Россия будет обладать одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок.

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