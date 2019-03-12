2019-03-12T22:06:05+03:00
Спорт

"Ювентус" объявил, что заработает за матч против "Атлетико" рекордную сумму

На ответной игре плей-офф Лиги Чемпионов ожидается почти 42 000 зрителей
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Туринский "Ювентус" сыграет против "Атлетико" ответный поединок плей-офф Лиги Чемпионов.Туринский "Ювентус" сыграет против "Атлетико" ответный поединок плей-офф Лиги Чемпионов.Фото: REUTERS
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Во вторник, 12 марта, в Турине на "Альянц Стэдиум" пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Ювентус" примет на своем поле мадридский "Атлетико". В этой встрече будет выявлен участник четвертьфинала главного европейского клубного турнира.

Туринский клуб уже объявил о рекордных доходах с игры против мадридского "Атлетико". Речь идет о сумме в 5,5 миллионов евро, сообщается в Твиттере футбольного клуба "Ювентус". В эту цифру включены доходы, которые включают в себя выручку с билетов, в том числе и категории ВИП, а так же обслуживания всех зрителей на стадионе. Это - новый рекорд в истории "Ювентуса" по доходам с одной игры.

Как ожидается, на матче "Ювентус" - "Атлетико" будет около 41 500 зрителей. Первая же игра, которая прошла две недели назад в Мадриде, завершилась победой "Атлетико" со счетом 2:0.

А ответная же игра "Ювентус" - "Атлетико" начнется в 23:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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