Юлия Меньшова: Купила платье и поняла, что именно о таком мечтала 30 лет назад

Так уж получилось, что сейчас Меньшова появляется в телевизоре ежедневно. Судите сами: по субботам в дневном эфире Юлию можно увидеть в проекте «Живая жизнь» (здесь у ведущей своя рубрика), спустя несколько часов в паре с Максимом Галкиным она предстает перед зрителями в программе «Сегодня вечером», также ранним утром в выходные можно увидеть повторы передачи «Наедине со всеми», в которой Меньшова интервьюирует звезд. Ну а с недавних пор по будням в шоу «Наши люди» (этот проект, как и все вышеперечисленные, выходит на Первом) Юлия рассказывает о том, как жила страна в год выхода того или иного культового советского фильма.

- Такое шоу, как «Наши люди», требует максимального погружения в заданную эпоху. Как вы готовитесь к передаче? Обращаетесь к консультантам?

- Консультантов у нас нет. Редакция своими силами справляется с задачей. Многие жили в те времена. А молодые редакторы обращаются к интернету, само собой. Кстати, мы собираемся обратиться и к нашим зрителям за фотоматериалами и воспоминаниями. У меня в Инстаграме в комментариях к первому выпуску люди сразу начали вспоминать какие-то детали из прошлого: названия журналов, цены на продукты и т. д. Кстати, в Инстаграме я и сама подписана на многие «исторические» аккаунты времен СССР. Мне нравится смотреть фотографии из прошлого. И радоваться узнаванию мелочей: таких, например, как немецкие куклы на полках магазина «Детский мир». Смотришь на фотографию и сразу вспоминаешь: эх, какой же несбыточной мечтой была тогда такая кукла! Кстати, мечтой так и не исполненной (улыбается).

- Ностальгия по СССР, на волне которой появилась программа «Наши люди», пробралась и в наши гардеробы. Вещи в стиле 70 - 80-х годов - на пике моды...

- Вот буквально недавно купила вязаное широкое платье-свитер ниже колена. И, кстати, только придя домой, поняла, с чем была связана моя неистовая радость при его примерке и покупке. Именно с тем, что в конце 80-х это была очень модная вещь. Но у меня такой не было. А страшно хотелось! И вот спустя 30 лет платье мечты у меня в гардеробе! Кстати, у моего сына появилось несколько вещей, на которые я среагировала: «Неужели это снова модно?» На что сын удивленно спросил: «Что значит СНОВА?»

А они как раз из 80 - 90-х.

- Просмотр и изучение фильмов - это теперь ваша ежедневная работа. Это не отбило интерес к кино, к домашним семейным просмотрам или походам в кинотеатры?

- Нет, мы с мужем и детьми любим выбираться в кинотеатр. Это все-таки бОльшее приключение, чем просмотр фильма дома, на диване. Но иногда и этот вариант вполне замечателен. Года три назад мы с огромным удовольствием именно на диване пересмотрели всей семьей «Приключения Шерлока Холмса» с Ливановым и Соломиным. А недавно я нашла в интернете для дочери фильм «Обыкновенное чудо», и мы вместе посмотрели его: она впервые, а я, наверное, в сотый раз. У нас ведь был потрясающий кинематограф. И мне хочется, чтобы мои дети о нем не забывали.

«Наши люди». Понедельник - пятница, 14.00.

«Живая жизнь». По субботам, 13.10.

«Сегодня вечером». По субботам, 21.20.

«Наедине со всеми». Суббота, воскресенье, 6.10, Первый.