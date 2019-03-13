Емельяненко на свободе ответил на критику в свой адрес

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сразу после выхода на свободу из КПЗ в Кисловодске ответил в своем Instagram всем, кто его критикует.

"Те, кто меня не любит, — успокойтесь, вы мне тоже не нужны", - говорится картинке, найденной спортсменом на просторах Интернета.

Свой пост Емельяненко сопроводил подписью: "Как-то так!" .

Подписчики бойца поддержали его "решительный ответ" злопыхателям: "Красава!", "Молодец".

"Не давайте советы, если у вас их не просили. А прежде чем дать Саше совет - добейтесь сначала большего чем он", - считает пользователь only__first.

"Дело не в том что любят или не любят, просто ты лицо российского ММА и хотелось бы, чтобы у тебя было все отлично не только в октагоне, но и вне октагона", - отметил dmitriiugrin.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Емельяненко был освобожден из изолятора временного содержания 11 марта после десяти суток ареста. Суд Кисловодска помимо отбывания наказания в СИЗО постановил также на полтора года лишить спортсмена права водить автомобили, а также обязать его выплатить штраф в 35 тысяч рублей.

Бойца скрутили после того, как он устроил дебош возле одного из кафе. Емельяненко припарковал свой золотой "Мерс" прямо на пешеходном переходе и отправился отдыхать. Когда машину попытался увезти эвакуатор, он не дал это сделать, попытался сбежать от полиции прямо по тротуару, а когда за ним погнались - дал по газам и протаранил пару машин.

В суде Емельянеко раскаялся и попросил не сажать его в изолятор, но суд посчитал проступок достойным хоть и временной, но отсидки. Из-за ареста Емельянеко пропустил бой и даже лишился гонорара.

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