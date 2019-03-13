Ученые признали: Мудрость все-таки в зубах

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Бактерии, вызывающие пародонтоз, одновременно, оказывается, провоцируют слабоумие.

Исследования показали, что существует микроб, который живет у людей, страдающих пародонтозом, то есть кровоточивостью десен. Это очень специфический микроорганизм под названием перферомонас джиндживалис. Этот микроорганизм выделяет фермент, который провоцирует в организме системную воспалительную реакцию. А она приводит к негативным вещам, причем в органах, отдаленных от зубов. Например, в мозге образуются амилоидные бляшки - белковый налет на нервных клетках мозга, что вызывает болезнь Альцгеймера с сопутствующим ей слабоумием; активируется ревматоидный артрит - начинают болеть суставы; в 4,5 раза усиливается ишемическое поражение сосудов - то есть возрастает риск инфаркта. А ведь начиналось-то все с «безобидной» кровоточивости десен!

Лечение пародонтита (воспаления десен) - длительное, непростое и недешевое. Особенно когда болезнь зашла так далеко, что возникает ощущение шатания зубов. Сейчас существуют хирургические технологии, когда десну разрезают, очищают корни зубов от разрушающего их налета (и болезнетворных бактерий), а возникшие из-за налета карманы заполняют костным веществом - синтетическим или из кости самого пациента. Это нужно, чтобы нарастить каркас и укрепить зубы на месте. Такое описание даже читать страшно, но на другой чаше весов - риск инфаркта, болезни суставов и слабоумие, не говоря уж о больших шансах растерять в одночасье все зубы! Так что понятно - лечить пародонтит необходимо.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

Меняем нить на ершик

Дешевле и правильнее до пародонтита не доводить. Всего лишь нужно выполнять несложные гигиенические процедуры:

- Чистить зубы регулярно, дважды в день, по 2,5 минуты и в правильном направлении. Со схемой движения щетки во рту вас ознакомит стоматолог-гигиенист. Или можно посмотреть ролик в интернете.

- Вместо флосс-нити, которая должна бы вычищать остатки пищи из межзубного пространства, лучше использовать специальные ершики или ирригаторы, выдувающие все струей воды. Нитью можно травмировать десну, и если это происходит регулярно, добиться как раз ее воспаления. А ирригатор, который применяют один раз в день после чистки полости рта зубной щеткой, убирает до 95 процентов налета. Можно использовать один аппарат для всей семьи, только подобрать каждому его индивидуальную насадку.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.55, Первый.