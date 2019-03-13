В «Домодедово» авиамафия ввозила бизнес-джеты без уплаты налогов

В столичном аэропорте «Домодедово» около пяти месяцев скрывали, что у них приземляются четыре самолета бизнес-авиации, но при этом таможенные платежи не вносятся. А это более 600 млн рублей. Однако сплоченная деятельность авиамафии была рассекречена и пресечена.

- Уже возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Сфера Джет» Андрея Степанюка и ряда сотрудников этой компании. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере», - рассказали в Следственном комитете России.

Компания договорилась с сотрудниками Домодедовской таможни об осуществлении частных рейсов на территории России. Детали обсудили и начали «сотрудничество». Андрей Степанюк получил за границей в аренду четыре самолета бизнес-авиации марок Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650, Bombardier G150. Сотрудники компании «Сфера Джет» летали на этих лайнерах из «Домодедово» в другие аэропорты России в период с августа по декабрь 2018 года. Понятное дело, что это нарушение требований таможенного законодательства Российской Федерации.

- Таможенные платежи не оплачивались, как при ввозе самолетов на территорию России, так и при осуществлении полетов в воздушном пространстве Российской Федерации. Ущерб, причиненный государству составил более 600 млн рублей, - рассказали в Следственном комитете по России.

После Нового года следственная группа при поддержке сотрудников «Росгвардии» провела более 20 обысков в жилищах и на рабочих местах подозреваемых. В настоящее время сотрудников компании «Сфера Джет» допрашивают, решается вопрос об их задержании. По уголовному делу максимальное наказание - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Самолеты уже изъяты, как вещественные доказательства. Вероятно, что воздушные суда станут компенсацией (возмещением) причиненного государству ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.