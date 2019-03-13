Пошла по стопам сестрички: Хлое Кардашьян вышла в люди в комбинезоне-сетке на голое тело

Младшая сестра Ким Кардашьян решила пойти по стопам сестры и привлечь к себе внимание провокационным нарядом. 34-летняя Хлое Кардашьян пришла на день рождения подруги в Лас-Вегасе в облегающем комбинезоне-сетке, надетом прямо на голое тело. Представительница знаменитого семейства немедленно оказалась в центре внимания папарацци. Чего она, собственно, и добивалась. Снимками в сексуальном комбинезоне Хлое Кардашьян поделилась в Инстаграме.

Хлое сейчас всеми силами пытается замять скандал с неверным бойфрендом: отец ее полугодовалой дочки Тру, 27-летний рэпер Тристан Томпсон изменил Кардашьян с лучшей подругой ее сестры Кайли Дженнер. А что лучше всего помогает отвлечься от семейных неурядиц? Правильно, немножечко обнаженки, которая взбодрит таблоиды. А заодно можно попытаться подцепить на вечеринке нового жениха. В таком-то костюмчике!

Младшая сестра Ким Кардашьян решила пойти по стопам сестры. Фото: Инстаграм.

К слову, такой кукольной блондинкой Хлое была далеко не всегда. Не так давно звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» совершенно преобразилась. Из жгучей брюнетки Хлое перекрасилась в блонд, а еще, похоже, полностью перекроила себя. И хотя сама модель категорически отрицает, что делала пластику, эксперты в один голос твердят об обратном. И, сравнивая ее снимки «до» и «после», в это охотно верится.

Представительница знаменитого семейства немедленно оказалась в центре внимания папарацци. Фото: Инстаграм.

По мнению экспертов, Хлое сделала ринопластику (изменила форму носа), удалила комочки Биша (жировые отложения в области щек) и сделала лицо более скульптурным, заполнив скулы филлерами. Сестра Ким Кардашьян также увеличила губы (с помощью тех же филлеров) и исправила форму подбородка. Но и это еще не все: своей точеной фигурой всегда склонная к полноте Хлое обязана липосакцией. Это у них семейное – идеальные формы ее сестры Ким Кардашьян тоже появились не от природы.

Хлое сильно похудела и обзавелась новыми чертами лица.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Говорят, для перемен у Хлое есть веская причина. Скандал с изменой ударил по ее деловой репутации. А ведь она, как и ее сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, зарабатывает на Инстаграме. Один рекламный пост на ее страничке стоит 250 тысяч долларов. Кому захочется терять такие деньги?