Болезнь Маргариты Тереховой: семью актрисы шантажирует сиделка

Вокруг семьи Маргариты Тереховой - скандал. Напомним, актриса уже 10 лет тяжело болеет (у нее болезнь Альцгеймера). Недавно ее бывшая сиделка, 65-летняя Мария Диброва, пришла на телешоу с рассказом, как плохо обошлись с ней дети Тереховой, уволив и буквально выставив на улицу. «Комсомолка» выяснила подробности истории.

«Стала диктовать свои условия»

- Маргарита Терехова долго отказывалась проходить медицинское обследование, считая себя здоровой, - рассказала «КП» знакомая актрисы Виктория Лазич. - Но близкие понимали, что с ней что-то происходит. Она репетировала роль в Театре Моссовета, но уже на следующий день не помнила, что говорила со сцены накануне. Потом стала все забывать, даже как обращаться с простыми бытовыми предметами. Это становилось опасным. Родные - дочь Анна и сын Александр - стали подыскивать ей сиделку. Было сложно: Маргарита категорически отказывалась, чтобы ей кто-то помогал, говорила, что привыкла жить одна (дети живут отдельно). Нашли одну женщину, но актриса от нее убегала на улице. Потом появилась новая сиделка. Эта женщина не москвичка, приезжая, в возрасте. Она сама вызвалась ухаживать за Тереховой и жить с ней. Говорила, что это ее любимая актриса. Уверяла даже, что готова безвозмездно ухаживать, но родные, конечно, решили ей платить. Недавно сиделку уволили: пожилая женщина уже не могла на себе таскать обездвиженную Маргариту (последние год-два она не встает с постели). Но та настолько освоилась в доме, что почувствовала себя членом семьи Тереховых. Стала диктовать свои условия! Когда ее вежливо попросили уйти, она пригрозила родным Маргариты: мол, мне жить негде и если вы меня не вернете, то поплатитесь. И показала фотографии лежачей Тереховой, которые она наснимала.

Терехова уже не узнает родных, не понимает, что происходит. Она забыла, что была актрисой, все стерлось из памяти. Это страшная болезнь! Дочь и сын Маргариты переживают, что кто-то опубликует фото их мамы.

Роль Миледи в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979) сделала Маргариту Терехову звездой. Фото: Кадр из фильма

«Сняли только руки»

Мы позвонили сыну актрисы Александру Терехову.

- Вы расстались с сиделкой, потому что ей стало тяжело работать из-за возраста?

- Это одна из причин. К тому моменту она уже работала три месяца через три.

- Сиделка сфотографировала вашу больную маму...

- Что сказать: мы были слепы, пригрели змею... Эта лицемерная женщина, имеющая наглость называть себя членом семьи, исподтишка снимала нашу больную, беспомощную маму, а сейчас пытается торговать незаконно полученными фотографиями. Очевидно, что она давно все спланировала... И ведь прекрасно знала наше отношение к этому! Даже при подготовке недавней программы о маме у нас была принципиальная позиция: чужой не зайдет в ее квартиру, не снимет маму - ни лицо, ни фигуру. Вы можете посмотреть в интернете, как выглядит человек на поздних стадиях Альцгеймера. Мама имеет право не быть показанной в таком состоянии! В программе вы увидите только ее харизматичные руки, тянущиеся к любимой внучке Верочке, у которой с мамой особая связь.

Марии Дибровой семья актрисы сначала платила 35, а потом 40 тысяч рублей в месяц. Фото: Первый канал

«Лучше ей уже не будет»

- В конце прошлого года вы с сестрой Анной Тереховой обратились к людям с просьбой о помощи...

- Да. Наступило сложное время, беды посыпались на семью одна за другой, и мы решили согласиться на предложение Первого канала... Аня занимается всеми финансовыми вопросами, связанными с мамой. Говорит, что помощь от людей приходит. Мы всем очень благодарны!

- Анна Терехова играет в театре, в кино давно не снимается. То есть денег у нее немного. А вы, насколько знаю, и актер, и режиссер?

- Да, всего понемножку. Постоянной работы у меня сейчас нет. Иногда что-то снимаю по заказу. Два года играл в сериале «Улица», но его закрыли. Сейчас ищу новый долгосрочный проект.

- Как сейчас себя чувствует мама?

- Сложно понять: мама почти не разговаривает. Но несмотря на то, что у нее совсем мало сил, иногда все же реагирует, кивает. Порой даже улыбается в ответ на мои кривляния! А иногда так, знаете, смотрит пристально... Как правильно заметила Аня, мама ушла в сторону благости, сохранив внутренний свет и даже чувство юмора, что происходит далеко не всегда при таком диагнозе.

- Она узнает родственников?

- Тоже сложно сказать. Кто-то думает, что она его узнает, кто-то сомневается. Мы стараемся, чтобы ее состояние было стабильным, но... Скажем так: лучше уже точно не будет. Болезнь Альцгеймера неизлечима, к сожалению. Причины этого недуга до сих пор наукой точно не определены. Есть множество версий: виноваты бактерии, вирусы, сосудистые проблемы, генетика... А может, и все вместе.

- Быть может, тут что-то с мистикой связано? Она словно превращается в блаженную...

- Понимаю, о чем вы. Мама действительно хотела сделать фильм про Ксению Блаженную, которую всегда почитала. Идея зрела давно. Некоторые считают, что именно это мистическим образом привело маму к болезни. Но я не склонен приплетать потусторонние силы.

- Как вы пытаетесь разнообразить жизнь человеку с таким диагнозом?

- Мама слушает музыку, смотрит телевизор. Мы люди творческие - кто поет, кто стихи читает, в общем, развлекаем маму как можем! Но следует помнить, что больные Альцгеймером быстро утомляются и общение может обернуться для них настоящей пыткой.

2003 год. Маргарита (в центре) снимает фильм по пьесе Чехова «Чайка», в главных ролях ее дети - Анна и Александр. Фото: Сергей МЕТЕЛИЦА/TASS

МНЕНИЕ ДОЧЕРИ

«Слава богу, мама не понимает всего этого кошмара»

- Никто сиделку не выгонял, она просто закончила свою работу, - объяснила «КП» дочь актрисы Анна Терехова. - Никто ей ничего не должен. Без жилья она не осталась. Ее жилье на Украине, она гражданка этой страны. В России она жила у нас. Договор мы с ней не заключали. Наверное, нельзя было верить на слово. Она у нас работала достаточно давно. Сначала нормально себя вела, но потом... В общем, я ее уволила по совершенно определенным причинам. Она сама мне говорила, что плохо себя чувствует, у нее болят ноги и так далее. И мы взяли более молодую женщину, которая будет нам помогать. Но прежнюю сиделку никто не выгонял на улицу. Она была на Украине, когда я с ней разговаривала и сообщила об этом. Сказала заранее!

- Она просится обратно к вам, говорит, что любит Терехову. Вы ее, наверное, не примете?

- Ну, естественно, кто же ее будет принимать после таких поступков! Слава богу, мама не может весь этот ужас и этот кошмар воспринимать.

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Тайна рождения сына

Долгое время ходили легенды, будто Маргарита родила сына от режиссера Андрея Тарковского, с которым у нее вроде как был роман.

- Конечно, это только легенда, - говорит Александр Терехов. - Меня воспитывал режиссер Гера Гаврилов. Но в зрелом возрасте я узнал от мамы, что мой родной отец живет в Таджикистане (во время гастролей в Таджикистане у Тереховой был роман с Тураевым, но он был женат и не захотел разводиться. - Ред.). Но он никак не участвовал в моей судьбе... Что касается Геры Гаврилова - сейчас я понимаю, как непросто ему пришлось. Мама работала, а он пожертвовал всем и посвятил себя маленькому ребенку. Он всегда считал меня своим сыном. А потом они с мамой из-за чего-то поссорились. И мама запретила ему со мной общаться. Мне запомнились два ярких эпизода, связанных с Герой. Первый - когда он пришел с подарками: вертолетиком, машинкой. Мама не позволила ему войти, лишь передать мне игрушки через приоткрытую дверь. Я запомнил его растерянный, нежный взгляд... Второе воспоминание: он пришел ко мне в школу. А ведь мама внушала: это плохой человек! И вот я его на перемене увидел, испугался, шепнул другу: «Это очень плохой человек, бежим!» И мы убежали. Ну ребенок, что тут скажешь... Потом, повзрослев, я понял, что мама, натура эмоциональная, часто рубила сплеча.

Я вырос без отца... Потом мы с Герой встретились, когда я уже был выпускником института. Забавная история: он хитростью вытянул меня на кастинг. Я пришел пробоваться на роль, не зная, что режиссер проекта - Георгий Гаврилов. Когда он с важным видом зашел в комнату, я сразу его узнал, но подавил инстинктивное желание пуститься наутек. Мы спокойно пообщались. С тех пор поддерживаем товарищеские отношения. Он сам вызвался быть крестным моей дочки Верочки.

- С родным отцом вы встретились?

- Пару лет назад я ездил в Таджикистан, и мы с ним пообщались. Диалог получился прохладным. Но для меня важно было оказаться с ним лицом к лицу, посмотреть в глаза - программа минимум выполнена.

Огненная Лошадь

- Я поздний ребенок. Одно из самых ранних воспоминаний - как мама меня, младенца, купает и поет: «Плыла, качалась лодочка по Яузе-реке…», - продолжает Александр. - Она, конечно, любила меня безумно и заботилась, но всегда много работала, и со мной часто нянчилась сестра Аня, за что ей отдельная благодарность.

Понимаете, мама должна была не просто зарабатывать, а служить искусству, что требует полной самоотдачи. Я благодарен актрисе Маргарите Тереховой за ее потрясающие роли и благодарен маме за любовь, за свободу, за то, что она видела во мне личность, не пыталась подавлять при всей силе характера. Вот пример. Она очень религиозный человек. У меня и иконы висели над кроватью, и крестик я носил. Но однажды осознал, что не понимаю этого. Убрал иконы, снял крестик - поставил маму перед фактом. Она удивилась, но приняла мою позицию.

- Она пыталась найти для вас отца?

- Нет. Она самодостаточная.

...В маме всегда огонь какой-то пылает. Сейчас это уже не огонь, а скорее мерцание. Роман Виктюк называет маму Огненной Лошадью. Это очень точно: она пылала и неслась вперед, пока болезнь не подкосила. Оседлать эту Огненную Лошадь не получилось ни у кого! У нее была масса возможностей жить в роскоши, но в мужчинах она ценила не достаток, а интеллект, творческое начало. Ключевые люди в ее жизни - Игорь Тальков, Андрей Тарковский. С ними была мощная творческая и личностная связь.

- Тарковский мечтал снять «Мастера и Маргариту», и в роли Маргариты видел Терехову, а сам хотел сыграть Мастера.

- Не успел... Кстати, я сыграл Тарковского в документально-художественном фильме режиссера Володи Карабанова, называется «Миры Маргариты Тереховой». В нем участвовали «мушкетеры» - Боярский, Смирнитский, Смехов. Это такой фильм-фантазия...

СПРАВКА «КП»

Маргарита ТЕРЕХОВА родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области. Советская и российская актриса и режиссер, народная артистка России.

Первым ее мужем (с 1964 по 1967 год) был Вячеслав Бутенко, заслуженный артист России.

На съемках фильма «Бегущая по волнам» она познакомилась и влюбилась в болгарского актера Савву Хашимова. В браке с ним в 1967 году родила дочку Анну Терехову, ставшую актрисой.

Хашимов не выдержал бедности и отсутствия работы, живя в Москве с женой, звал Маргариту к себе в Болгарию, но она отказалась. Через два года пара развелась. Отец сохранил с дочкой хорошие отношения.

Третий законный муж актрисы - Георгий Гаврилов, режиссер («Исповедь. Хроника отчуждения»). В 1998 году переехал в Нью-Йорк, потом вернулся в Россию.

Сын Александр Терехов родился в 1981 году, окончил ВГИК.

От дочки Анны у актрисы есть внук Михаил Добрынин (1987), от сына - внучка Вера Терехова (2015).

Самые знаменитые фильмы, в которых сыграла Терехова: «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Зеркало».

КОНКРЕТНО

Как помочь актрисе

Отправить деньги на покупку дорогостоящих лекарств и круглосуточный уход для актрисы можно на счет ее дочери. Семья будет благодарна за перечисление любой суммы.

Банковские реквизиты:

Номер счета: 40817810606070001886

Получатель: Терехова Анна Саввовна

ИНН банка получателя: 7728168971

КПП банка получателя: 770801001

Корр. счет: 30101810200000000593

Банк: АО «Альфа-банк», г. Москва

БИК: 044525593

Номер карты Альфа-банка

5559 4927 6303 4330

Получатель: Терехова Анна Саввовна

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