Правда и мифы о молоке: у мужчин растет грудь, с чаем мешать вредно

Еще недавно все в нашей стране были уверены: молоко - самый полезный продукт. Помните же песенку: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Но в последнее время сторонники правильного питания пугают: от молока толстеют! А полезные вещества из него у взрослых не усваиваются. Да и вообще от молока грудь у мужчин растет! Разбираемся, что здесь правда, а что - мифы о молоке.

Взрослым бесполезно

На самом деле: чтобы молоко усвоилось, молочный сахар - лактозу - нужно расщепить. Делает это организм с помощью фермента лактазы. У детей этого фермента обычно много, и молоко у них усваивается отлично. Но с возрастом выработка лактазы у человека снижается.

У представителей некоторых народов этот фермент перестает продуцироваться еще в раннем детстве. Мать-природа посчитала: выкормил человек молоком младенца - и хватит. Так происходит примерно у 15% населения Северной Европы, у 80% людей негроидной расы и латиноамериканцев, почти поголовно (90%) - у азиатов. Недостаточность лактазы приводит к тому, что, стоит таким взрослым выпить стакан молока, и их ждет диарея, вздутие живота, что уж там говорить о всасывании полезных веществ!

Но у народов, испокон веков употреблявших в пищу много молока (большинство населения Европы и России), эволюция сохранила способность синтезировать лактазу и во взрослом возрасте. Лишь у 5% европейцев развивается лактазная недостаточность. Остальным пить молоко по-прежнему полезно.

У сильного пола... появляется бюст

На самом деле: «Научных доказательств тому, что молоко может вызвать гинекомастию (увеличение молочных желез у мужчин), нет, - отмечает к.м.н., доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского научно-исследовательского медицинского универститета им. Н. И. Пирогова Юрий Потешкин. - Я в своей практике также не наблюдал подобных случаев. А вот злоупотребление пивом может быть причиной развития гинекомастии благодаря содержащимся в нем фитоэстрогенам. Но народ это почему-то не пугает».

В последнее время сторонники правильного питания пугают: от молока толстеют! А полезные вещества из него у взрослых не усваиваются.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мешать с чаем и кофе вредно

На самом деле: молоко - источник кальция, который способствует расщеплению жиров и снижает их всасывание. Оно само содержит полезные жиры, благодаря которым уменьшает риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Молоко - богатый белками напиток, который способствует росту мышечной массы. Здесь также содержится гормон насыщения - пептид YY. Он помогает чувствовать себя сытым в течение долгого времени, что также помогает сбросить вес. Согласно исследованиям, включение молока, особенно цельного, в рацион способствует потере веса!

А еще некоторые граждане, включая британскую королевскую семью, предпочитают пить чай с молоком. Мнения экспертов о пользе такого сочетания расходятся. Часть специалистов подчеркивает:

- молоко снижает тонизирующее действие теина (аналога кофеина), содержащегося в чае. И даже крепкий черный чай можно пить с молоком вечером, не рискуя заработать бессонницу;

- полезные белки молока и кальций в присутствии чая лучше усваиваются;

- при гастритах чай с молоком мягче действует на слизистую желудка, и его рекомендуют гастроэнтерологи.

Но есть и минус.

В чае, помимо прочих полезных веществ, содержатся антиоксиданты - катехины, благотворно влияющие на стенки наших сосудов и улучшающие кровоток, - пояснила «КП» диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина. - При употреблении чая с молоком благоприятный эффект антиоксидантов на сосуды нейтрализуется.

В общем, смотрите сами, какая польза для вас важнее.

ЧТО ЕЩЕ

От него толстеют

На самом деле: в одном стакане молока (обычной, не пониженной жирности) содержится около 120 ккал. Это не так уж мало. И если выпивать этот стакан перед сном, во время которого скорость обмена веществ (метаболизма) снижается, организм не сможет сжечь все полученные калории. Если хотите похудеть, пить молоко на ночь действительно не стоит.

Диетические обезжиренные продукты неполезны

На самом деле: содержание витамина D в молоке обычно зависит от того, сколько в этом продукте жиров. Ведь этот витамин жирорастворимый. Однако большинство производителей добавляют витамин D в молоко. По этому показателю что жирное, что обезжиренное молоко уравниваются.

Но один из наиболее важных компонентов молока - это омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Польза этих кислот доказана в профилактике заболеваний сердца и сосудов, головного мозга и раковых опухолей. И чем жирнее молоко, тем больше в нем омега-3-жирных кислот.

Вредным цельное и повышенной жирности молоко в последнее время считали из-за содержащихся в нем насыщенных жиров. Чашка молока (237 мл) содержит 4,6 мг насыщенных жиров, что составляет примерно 20% суточной дозы согласно Американским рекомендациям по диете (Dietary Guidelines for Americans). Согласно этим рекомендациям больше пользы приносит употребление молока низкой жирности или обезжиренное.

Однако новейшие клинические исследования опровергли вред насыщенных жиров. Как ученые ни старались, зависимости между употреблением в пищу насыщенных жиров и риском сердечно-сосудистых заболеваний не обнаружили.

Кефир и йогурт лучше

На самом деле: «Кисломолочные продукты (без добавления сахара) однозначно полезнее молока! - восклицает Елена Соломатина, к.м.н., диетолог. - Ведь вы вполне можете входить в те самые 5 процентов людей с лактазной недостаточностью. А в молочно-кислых продуктах содержатся полезные лактобактерии. Они самостоятельно расщепляют лактозу и позволяют усваивать полезные вещества. Кроме этого, лактобактерии оказывают положительное влияние на иммунитет».

Кальций из него взрослыми не усваивается

На самом деле: усваивается, да еще как! Из молока всасывается примерно 32% кальция, тогда как из шпината, например, всего 5%. Правда, из брокколи и некоторых других овощей - около 60%.

Молоко по-прежнему важный для человека источник кальция. Это доказывает тот факт, что люди с непереносимостью лактозы (у которых молоко не усваивается) чаще страдают остеопорозом - снижением плотности костей, чем их сверстники, пьющие молоко.