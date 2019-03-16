Муж Лизы Боярской отказался от мяса, а пассия Петросяна страдает от вечерних «зажоров»: как знаменитости борются с лишним весом

Весной в ожидании лета и пляжного сезона все традиционно начинают худеть. В том числе - звезды. Многие считают себя в этом вопросе настоящими экспертами, ведь они перепробовали кучу диет, пока не нашли оптимальную для себя. Теперь они с удовольствием делятся опытом с поклонниками. Но стоит ли следовать их советам? Ведь некоторые диеты могут оказаться опасными для здоровья. Вместе с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Ириной Потяновой мы узнали, как знаменитости борются с лишним весом, изучили диеты звезд и нашли в них плюсы и минусы.

Максим Матвеев

Результат: минус 20 кг

36-летний актер тает, как лед: к весне 2019-го Максим Матвеев в очередной раз похудел. Да так, что поклонники в Инстаграме жалеют артиста и умоляют соскочить с диеты. Максиму пришлось даже успокаивать народ: «Все под контролем!»

Проблем со здоровьем у супруга Елизаветы Боярской нет. Просто, похудев однажды для роли, он вошел во вкус. Говорит, что тело для актера - инструмент, поэтому «нужно держать его в порядке и иметь над ним контроль. Так я стал шустрее, выносливее и здоровее». К новому телу Матвеев шел двумя путями. Первый - ежедневные занятия спортом и йогой. Артист так увлекся физическими упражнениями, что даже принял участие в международном фестивале йоги. Второй - особый режим питания.

Торс Максима становится все рельефнее.Фото: Екатерина Цветкова

Диета:

1. Дробное питание (популярная в Голливуде система приема пищи шесть раз в день маленькими порциями). Актер признается: когда его мучает голод, он перекусывает листьями салата и орехами, которые приносит с собой в театр.

2. В основе рациона - овощи и рыба. От мяса Максим практически отказался. Не употребляет быстрых углеводов (сладкое, выпечка, фастфуд и т. д.).

3. Пьет много воды. Любимый напиток - зеленый чай.

Мнение врача:

- Частое дробное питание - отживший в диетологии миф. Если у вас нет воспалительных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и желчно-каменной болезни, есть нужно три, максимум - 4 раза в сутки. Интервалы между приемами пищи должны составлять не менее четырех часов - ровно через такой промежуток времени запускаются процессы жиросжигания. Чем чаще мы едим, тем сильнее провоцируем поджелудочную железу на выброс инсулина. Со временем это может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа.

Анфиса Чехова

Результат: минус 30 кг

Анфиса Чехова настолько похудела и изменилась, что ее даже пригласили вести программу о похудении «Взвешенные и счастливые люди». И 41-летняя телеведущая продолжает борьбу за стройность:

- За питанием я слежу! Не насильно, а с удовольствием и со вкусом. Мне очень важно, чтобы еда была вкусной. Готовить сама не успеваю и не очень люблю тратить на это время. В ресторанах очень часто в еду добавляют сахар, за ними не уследишь, поэтому люблю заказывать питание в проверенных и вкусных компаниях.

Чехова, как и многие звезды, пользуется услугой доставки готовой здоровой еды: коробочки с подсчитанными калориями удобно брать на работу. Чехова называет свою диету «интуитивной»: экспериментальным путем она убедилась, от каких продуктов толстеет, а от каких худеет. При росте 163 см Анфиса теперь весит 60 кг.

Недавно Анфиса выложила в соцсетях фото, как она принимает душ Шарко. Хороший способ похвастать постройневшей фигурой! Фото: instagram.com/achekhova

Диета:

1. Под строгим запретом сахар. Заменила его сиропом топинамбура или агавы.

2. Никаких дрожжей. Запрещена также жареная пища.

3. Полтора литра воды в день.

Мнение врача:

- Нормализация уровня глюкозы в крови действительно крайне важна для здорового снижения веса, так как при повышенном уровне глюкозы ее избыток превращается в жиры. Причем повышение уровня глюкозы наблюдается не только при диабете: как правило, за несколько лет до его развития уже могут иметься начальные признаки нарушения углеводного обмена. Чтобы своевременно диагностировать это состояние, необходимо регулярно сдавать анализы крови и определять уровень глюкозы натощак, гликированный гемоглобин, инсулин и С-пептид. Это позволит своевременно скорректировать возникшие нарушения диетой и специально подобранными добавками.

Ксения Собчак

Результат: минус 5 кг

Телеведущая занимается йогой, плаванием и следит за питанием. Но, учитывая свой светский график жизни, 37-летняя Ксения не любит завтракать, а спать ложится за полночь. Поэтому у нее собственный график приема пищи.

Занятия йогой позволяют Ксении чувствовать себя удобно в любой позе. Эту можно было бы назвать «Возвращение с алкогольной вечеринки». Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Диета:

1. Отказ от завтрака.

2. Последний прием пищи - за 4 часа до сна. Можно есть только белок.

3. Посещение клиник по очищению организма.

Мнение врача:

- Последний прием пищи вечером оптимален за 3 часа до сна, но не позже 20 часов. Ночью желудочно-кишечный тракт отдыхает, и, чтобы избежать превращения пищи в жиры, необходимо максимально его разгрузить вечером.

Матильда Шнурова

Результат: минус 4 кг

Бывшая жена Сергея Шнурова - дама стройная. Но это дается ей не просто, а благодаря тому, что она соблюдает строгие ограничения в питании.

- Свою систему питания я разработала, изучая годами разные подходы в нутриционистике и экспериментируя практически на себе, - говорит 32-летняя бизнес-леди. Свои эксперименты она ставила и на экс-супруге, не случайно же Шнуров заметно похудел за годы супружеской жизни с Матильдой.

Диета:

1. Исключен глютен (вещество, входящее в состав белка пшеницы, ячменя, ржи и большинства других злаковых культур).

2. Под запретом сахар, десерты, сладкое. Редко ест крупы и фрукты.

3. Не ест молочное. Обычное молоко заменила на ореховое.

4. Основа рациона - правильные жиры, белок и клетчатка.

Мнение врача:

- Что касается употребления полезных жиров, то современной наукой пересмотрены советские и постсоветские рекомендации по их ограничению. Доказано, что их употребление (в частности, яичных желтков) не только не грозит повышением уровня холестерина, но и является необходимым фактором для поддержания гормонального здоровья. Сочетать яйца на завтрак лучше всего с овощами (например, сделать омлет со шпинатом, брокколи), овощным рагу или салатом со свежими овощами.

ДОСЛОВНО

«Я же вам не балерина, чтобы без холестерина!»

На интерес бывшей жены к диетам Сергей Шнуров отреагировал стихотворением. Приводим наиболее цензурный отрывок:

К лету сяду на диету,

Для поездки на курорт.

А пока возьму котлету,

Два салата, пиво, торт...

Я же вам не балерина,

Чтобы без холестерина!

Сергей Шнуров.Фото: Александр ГЛУЗ

Настасья Самбурская

Результат: минус 5 кг

31-летняя актриса никогда не была толстой, но решила сделать тело подтянутым и рельефным. Для этого Самбурская изменила рацион и стала усиленно заниматься спортом. По мнению артистки, секрет хорошей фигуры на 80 процентов зависит от питания и на 20 - от регулярных тренировок. Сбросив пару килограммов и прокачав все группы мышц, Самбурская при росте 177 см весит 63 кг.

Диета:

1. Считает калории. Когда необходимо сбросить вес, пот-ребляет 1300 ккал в день.

2. Питается три раза в день. В основе рациона - здоровое питание. На завтрак разрешены углеводы, на обед и ужин - только белок и клетчатка.

3. Позволяет себе читмил: когда хочется, можно есть все что угодно, но только на завтрак.

4. Кисломолочные продукты только с утра. В течение дня молоко под запретом.

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Мнение врача:

- Читмил (плановое нарушение диеты с употреблением вредной пищи) - не самый лучший способ контроля пищевого поведения. Если очень хочется чего-то «запрещенного», можно позволить это себе в первой половине дня и в небольших количествах, но лучше все-таки проявить силу воли и отказаться.

На завтрак лучше употреблять жиры с умеренным количеством белка (яйца, красная жирная рыба, жирное мясо, оливковое масло) и овощами. Нужно минимизировать количество быстрых углеводов в рационе, которые вызывают гликацию холестерина и делают его «вредным». К быстрым углеводам относится в том числе и овсянка, если она представляет собой не цельное зерно, а разваренные хлопья-геркулес. На обед полезно употреблять постный белок (белая рыба, белое мясо), небольшое количество сложных углеводов (цельнозерновые крупы) и овощи. На ужин к овощам можно добавить немного полезных жиров (ложку оливкового масла) и немного постного белка (белая рыба или мясо, морепродукты).

Ольга Картункова

Результат: минус 61 кг

40-летняя артистка, прославившаяся в КВН, пару лет назад кардинально изменила жизнь, сев на диету. За несколько лет Ольга из пышки весом 151 кг при росте 171 см превратилась в аппетитную женщину весом 90 кг.

- Все вкусное я в своей жизни уже попробовала: и самогон домашний, и сало, и борщи, и жареные вкусности - все то, что мы любим на Кавказе, - говорит Ольга.

Плюсов артистка отмечает несколько: она начала носить более женственные вещи, а муж после 20 лет брака заметил, что живет с красивой женщиной. Хотя самое важное, ради чего Оля и затевала борьбу с лишним весом, - здоровье: «Теперь легче ходить, ушла одышка, пропали отеки, перестали болеть суставы».

Ольга Картункова. Фото: instagram.com/kartynkova222

Диета:

1. Дробное питание. Артистка ест шесть раз в день небольшими порциями.

2. Исключены сладкое и хлеб.

3. В периоды похудения в основе рациона овощи, куриная грудка, фрукты.

4. Пить достаточно жидкости.

Мнение врача:

- Сладкое и сдобное - это быстрые углеводы, которые легко превращаются в жиры, поэтому их нужно исключать из меню при любой диете.

Воды действительно нужно пить достаточное количество (30 мл на кг идеального веса). Ведь только при достаточном количестве воды адекватно работают все ферментные и выделительные системы организма. Употреблять воду лучше всего между приемами пищи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Татьяна Брухунова налегает на пиццу

Результат: плюс 3 кг

29-летняя муза Евгения Петросяна любит модно и дорого одеваться. При этом Татьяна Брухунова не стесняется признаваться, что никакого режима питания не соблюдает. «Вечерний зажор набирает обороты! За минуту до того, как стол заполонили сыры, авокадо и пицца», - рассказывает она в соцсетях. Привычка сытно ужинать перед сном уже оставила отпечаток (пока, правда, небольшой) на фигуре молодой женщины. Татьяна, судя по всему, не только поздно ужинает, но и спать ложится далеко за полночь. Пора остановиться!

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Мнение врача:

- Ложиться спать необходимо до 23 часов, так как именно с 11 до часа ночи наблюдается пиковый выброс гормонов мелатонина и соматостатина, которые играют колоссальную роль в процессах обмена веществ и жиросжигании. При нарушении режима сна мелатонина вырабатывается мало, что приводит к отложению жира преимущественно в области живота, хронизации стресса, истощению надпочечников, преждевременному старению и еще большей прибавке веса.

Чтобы вечером не хотелось кушать, необходим полноценный ужин, например, запеченная белая рыба или индейка с овощным рагу и порцией салата с оливковым маслом».

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